С актера-иноагента Смольянинова не смогли взыскать 100 тысяч рублей по кредиту

В апреле Басманный суд Москвы признал Артура Смольянинова (иноагент) виновным в распространении фейков о российской армии. Актера заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Ему также на четыре года запрещено администрировать сайты в интернете. Смольянинов (иноагент) объявлен в международный розыск. В 2023 году артиста внесли в реестр иностранных агентов, а в 2024-м — в перечень террористов и экстремистов.