С актера-иноагента Смольянинова не смогли взыскать 100 тысяч рублей по кредиту
Судебные приставы прекратили исполнительное производство по взысканию долгов по кредиту с актера Артура Смольянинова (объявлен в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) на сумму более 101 тыс. руб. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Дело прекратили, поскольку не удалось установить местонахождение должника и его имущества в России.
На начало 2026 года в отношении артиста числилось более пяти исполнительных производств, включая долги по штрафам за нарушение ПДД. Сейчас все задолженности, кроме кредита, погашены и дела закрыты. Исполнительный долг по кредиту в Сбербанке остался неоплаченным, но производство было прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 закона об исполнительном производстве.
По закону это не означает аннулирования долга. При обнаружении должника или его активов взыскатель вправе возобновить производство в установленные сроки.
В апреле Басманный суд Москвы признал Артура Смольянинова (иноагент) виновным в распространении фейков о российской армии. Актера заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Ему также на четыре года запрещено администрировать сайты в интернете. Смольянинов (иноагент) объявлен в международный розыск. В 2023 году артиста внесли в реестр иностранных агентов, а в 2024-м — в перечень террористов и экстремистов.