«РИА Новости»: осужденный за 11 убийств выиграл еще три суда с «Почтой России»
Тельман Сайфаев, осужденный на пожизненный срок за убийство 11 человек, выиграл три новых судебных спора с АО «Почта России» из-за задержки доставки писем в пермскую колонию, где он отбывает наказание. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Сайфаев подал иски в суды Пермского края в конце 2025-го — начале 2026 года. По материалам дел, сроки доставки писем существенно превысили нормативы: одно дошло до местного почтового отделения через 51 день вместо положенных шести, другое задержалось на месяц, третье шло также 51 день. Осужденный оценил моральный ущерб от задержек в 24,5 тыс. руб. По словам Сайфаева, из-за задержки писем он испытывал чувства подавленности, беспомощности и разочарования.
Суды частично удовлетворили требования Сайфаева. По каждому из трех дел постановлено взыскать компенсацию морального вреда — 2 тыс., 3 тыс. и 2 тыс. руб. соответственно, а также штрафы с почтового оператора в размере 1 тыс., 1,5 тыс. и 1 тыс. руб. Общая сумма компенсаций и штрафов составила 10,5 тыс. руб. Суд отметил, что заявленные истцом суммы были несоразмерны характеру допущенных нарушений, и уменьшил выплаты.
Ранее Сайфаев уже отсудил у «Почты России» 3 тыс. руб. компенсации и 1 тыс. руб. штрафа за задержку другого письма, которое доставляли из Москвы до колонии 36 суток вместо шести. Помимо судебных споров с почтой, заключенный также пытался взыскать с ФСИН почти 269 тыс. руб. из-за низкой зарплаты и условий труда в колонии.
Тельман Сайфаев был осужден за серию убийств, совершенных в Москве и Подмосковье в конце 1990-х годов. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае.