«РИА Новости»: осужденный за 11 убийств выиграл еще три суда с «Почтой России»

Сайфаев подал иски в суды Пермского края в конце 2025-го — начале 2026 года. По материалам дел, сроки доставки писем существенно превысили нормативы: одно дошло до местного почтового отделения через 51 день вместо положенных шести, другое задержалось на месяц, третье шло также 51 день. Осужденный оценил моральный ущерб от задержек в 24,5 тыс. руб. По словам Сайфаева, из-за задержки писем он испытывал чувства подавленности, беспомощности и разочарования.