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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Черноземье

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погиб человек, четверо ранены

ВСУ 140 раз атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате целенаправленного удара БПЛА погиб мирный житель. Еще четыре человека получили ранения в двух округах. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

  • В селе Городище Корочанского округа при детонации беспилотника пострадал мирный житель. В тяжелом состоянии его положили в областную клиническую больницу.

  • В Шебекино в результате атак FPV-дронов ранены трое мужчин. Все они госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине после полного обследования предварительный диагноз не подтвердили.

Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ шесть раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще 11 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 212 беспилотников.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Россией уничтожили 531 БПЛА. В частности, их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 134 раза. В результате погибла мирная жительница, ранения получили семь человек.
Мария Свиридова