За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погиб человек, четверо ранены

В селе Городище Корочанского округа при детонации беспилотника пострадал мирный житель. В тяжелом состоянии его положили в областную клиническую больницу.

В Шебекино в результате атак FPV-дронов ранены трое мужчин. Все они госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине после полного обследования предварительный диагноз не подтвердили.