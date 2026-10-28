За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погиб человек, четверо ранены
В селе Городище Корочанского округа при детонации беспилотника пострадал мирный житель. В тяжелом состоянии его положили в областную клиническую больницу.
В Шебекино в результате атак FPV-дронов ранены трое мужчин. Все они госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине после полного обследования предварительный диагноз не подтвердили.
Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ шесть раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще 11 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 212 беспилотников.