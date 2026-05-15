Фрод убывает

Объем мошеннических операций, согласно статистике ЦБ, снижается второй квартал подряд, так же как и объем предотвращенных хищений, который стабильно уменьшается с 2024 года. Однако доля успешных мошеннических списаний растет, при этом возврат украденных средств только по картам находится на относительно высоком уровне (более 10%), в то время как по другим платежным способам не доходит и до 4%.

Согласно данным Банка России, за первый квартал 2026 года объем похищенных злоумышленниками средств с банковских счетов составил 7,4 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом почти на 0,55 млрд руб. При этом количество мошеннических операций за отчетный период опустилось ниже 500 тыс. (почти на 10% меньше, чем в предшествующий квартал). Объем хищений снижается второй квартал подряд, как и объем предотвращенных хищений. С пика в третьем квартале 2024 года (4,9 трлн руб.) он уменьшился в три раза, до 1,8 трлн руб. В результате доля состоявшихся хищений за это же время выросла более чем вдвое — с 0,19% до 0,41%.

Эксперты отмечают, что общее снижение количества хищений связано с целым рядом мер, принятых властями в последнее время. «Период охлаждения — приостановка подозрительных выдач наличных и кредитов, блокировка переводов на два дня — убил главную схему, когда жертву заставляют снять деньги в банкомате»,— говорит председатель комиссии по финансовой безопасности Совета ТПП России Тимур Аитов. С 1 января признаки мошеннических операций расширили с 6 до 12. Это коснулось, в частности, подозрительных переводов самому себе по СБП перед отправкой средств третьим лицам.

Также стал лучше действовать «умный» антифрод: банки перешли с реактивной защиты на проактивную. По словам господина Аитова, «ИИ вычисляет дропперов и нетипичное поведение, блокируя попытку, а не трансакцию». Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский считает, что кроме ограничений банками подозрительных переводов свою роль играют общий экономический спад и блокировки мобильного интернета.

При этом регулятор зафиксировал резкий рост количества атак с помощью социнженерии — сразу на 37,5% (до 19,2 тыс.), в то время как до сих пор этот показатель снижался (с первого квартала 2024 года). Такую динамику эксперты объясняют тем, что граждане стали активнее подавать заявления и в отчет регулятора попало то, что раньше оставалось внутри банка. Вместе с тем Тимур Аитов отмечает, что сменилась тактика мошенников: раньше звонили всем подряд («холодный» обзвон), теперь — точечные атаки («вишинг»). По его словам, система банка может распознать массовый обзвон, но подготовленный звонок — сложнее. Федор Музалевский также отмечает, что рост использования социнженерии вызван тем, что возможности атак при помощи технических средств практически перекрыты за счет тех мер, что вводит сейчас регулятор (ограничения VPN и мобильного интернета). «Возможно, это временно и скоро злоумышленники приспособятся, и тогда мы вновь увидим некоторое снижение количества "социалки" и рост атак с техническими инструментами»,— не исключает он.

При этом, согласно данным Банка России, сколько-нибудь заметный возврат украденных средств в отчетном квартале зафиксирован только по картам — 10,5%. В то же время в сегменте дистанционного банковского обслуживания (ДБО) он составил 3,6%, по СБП — 3,3%, по электронным кошелькам — менее 2%. По словам Тимура Аитова, такая статистика может объясняться тем, что в СБП и ДБО платежи проходят мгновенно, напрямую между счетами. «Как только человек подтвердил перевод под давлением — это классическая операция без согласия клиента, доказать обман сложно, а деньги быстро рассеиваются по дропперам и вернуть их почти невозможно»,— указывает он. Вместе с тем, как отмечает проджект-менеджер ГК Softline Кирилл Левкин, более высокий процент возврата по картам связан с тем, что этот сегмент наиболее зрелый с точки зрения регулирования и технологий. «По карточным операциям давно выстроены процедуры чарджбэка, механизмы оспаривания и взаимодействия между банками, а также лучше отлажены антифрод-системы»,— поясняет он.

Максим Буйлов, Юлия Пославская