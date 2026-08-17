В МВД посоветовали установить в приложении банка ограничение на переводы ночью

МВД России советует установить в приложении банка ограничение на интернет-транзакции и переводы ночью, чтобы сократить риск хищения денег. Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.

Кроме того, в МВД призвали установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. В частности, ограничение посоветовали применить к картам, которые используются для нерегулярных крупных накоплений.

По данным Банка России, за первый квартал 2026 года злоумышленники похитили с банковских счетов 7,4 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель сократился почти на 0,55 млрд руб. Заметный возврат украденных средств в отчетном квартале зафиксирован только по картам — 10,5%. В сегменте дистанционного банковского обслуживания (ДБО) он составил 3,6%, по СБП — 3,3%, по электронным кошелькам — менее 2%.

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