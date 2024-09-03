Ученый изменил с гиперзвуком

Пятнадцатилетний срок в колонии строгого режима получил по приговору Мосгорсуда за пять дней до своего 57-летия известный ученый Александр Шиплюк. Экс-директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) в рамках засекреченного процесса был признан виновным в государственной измене, связанной с передачей данных представителям зарубежных стран. Помимо господина Шиплюка, для которого обвинение просило максимально возможные в его ситуации 20 лет заключения, фигурантами других, формально не связанных с ним «шпионских» уголовных дел стали еще несколько видных специалистов как из ИТПМ, так и других научных учреждений в области аэродинамики гиперзвуковых вооружений и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шиплюк получил длительный срок по двум эпизодам госизмены

Фото: Институт теоретической и прикладной механики Александр Шиплюк получил длительный срок по двум эпизодам госизмены

Фото: Институт теоретической и прикладной механики

Процесс по делу в отношении 56-летнего Александра Шиплюка проходил в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа секретности, наложенного на все материалы дела. О сути обвинений в рамках уголовного дела, которое вели следователи следственного управления ФСБ России, было известно немного. Как сообщал “Ъ”, оперативной разработкой директора ИТПМ СО РАН занимались сотрудники службы экономической безопасности, хотя обычно контрразведывательным обеспечением и выявлением несанкционированных контактов ученых с зарубежными спецслужбами занимаются другие подразделения ФСБ. Летом 2022 года господин Шиплюк был задержан в Новосибирске и этапирован в Москву, где ему предъявили обвинение и с санкции суда поместили в СИЗО «Лефортово».

Согласно отрывочным данным, в обвинении речь могла идти о передаче неких секретных данных представителям Китая во время международной конференции еще семь лет назад.

В итоге ученому, отрицавшему свою вину и якобы заявлявшему, что он оперировал только данными из открытых источников, вменили в вину два преступных эпизода. А в ходе прений сторон гособвинение попросило для него 20 лет колонии строгого режима с полумиллионным штрафом. Стоит отметить, что санкции по ст. 275 УК РФ (госизмена) в прошлом году были ужесточены вплоть до пожизненного лишения свободы. Александра Шиплюка, которому обвинение было предъявлено ранее, эти изменения не затрагивали, но ему запросили по максимально возможной планке, составлявшей от 12 до 20 лет. Во вторник судья Александр Рыбак признал ученого виновным, приговорив к 15 годам заключения, штрафу и полуторагодовому ограничению права занимать определенные должности. Получить комментарии защиты подсудимого не удалось, но очевидно, что приговор будет обжалован.

Как рассказывал “Ъ”, большая часть жизни Александра Шиплюка была связана с наукой и Новосибирской областью. После окончания школы в родном городе Барабинске он окончил самолетостроительный факультет Новосибирского электротехнического института (ныне — Новосибирский государственный технический университет, НГТУ) по специальности «аэрогидродинамика». С 1990 года он работал в ИТПМ СО РАН, пройдя путь от стажера-исследователя до замдиректора по научной работе, а затем с 2015 года стал его директором. Также господин Шиплюк был заведующим лабораторией №5 «Гиперзвуковые технологии», действующим членом-корреспондентом РАН и доктором физико-математических наук. Специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков с 2007 года читал на кафедре аэрогидродинамики НГТУ годовой курс лекций «Методы аэрофизического эксперимента», семестровые курсы лекций «Методы оптимизации в задачах баллистики и аэродинамики», «Современные проблемы баллистики и гидроаэродинамики», руководил дипломными работами студентов, аспирантов и т. д.

Стоит отметить, что помимо директора ИТПМ СО РАН фигурантами уголовных дел со схожими обвинениями стали главный научный сотрудник института 76-летний Анатолий Маслов, основным направлением научной деятельности которого является аэрогазодинамика, и научный сотрудник Валерий Звегинцев. Первый из них весной этого года был приговорен в Санкт-Петербурге за госизмену к 14 годам строгого режима. После ареста третьего сотрудника, как рассказывал “Ъ”, коллектив института выступил с открытым письмом к властям Российской Федерации, научному сообществу с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.

Кроме того, в том же Новосибирске был задержан заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. Но страдавший терминальной стадией рака, он скончался. Между тем несколько лет назад, как сообщал “Ъ”, после разработок спецслужб были арестованы и осуждены за сотрудничество с иностранцами еще несколько видных специалистов в области перспективных гиперзвуковых вооружений и технологий — работавший в МФТИ и ЦАГИ имени Жуковского Анатолий Губанов и его коллега Валерий Голубкин.

Сергей Сергеев