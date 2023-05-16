Новосибирские ученые опасаются краха аэродинамической науки в России из-за уголовного преследования коллег

Cотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) выступили с открытым письмом, призывающим спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Оно было единогласно утверждено на заседании ученого совета и опубликовано на сайте вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Открытое письмо направлено российским властям, коллективам научных и промышленных организаций, профессиональному научному сообществу. Угрозу науке его авторы связывают с уголовным преследованием ряда ученых, являющихся сотрудниками ИТПМ. Ранее Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев были арестованы по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

«Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности – выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах»,– говорится в открытом письме.

В документе также указывается, что сотрудники института не понимают, как «делать свое дело», поскольку, по мнению авторов письма, «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», летом 2022 года по подозрению в госизмене были арестованы директор ИТПМ Александр Шиплюк, главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов и завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. Господин Колкер, у которого диагностировали рак четвертой стадии, скончался в московской больнице летом 2022 года.

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Валерий Лавский