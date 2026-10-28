На постройку 482 мусорных полигонов до 2033 года потребуется еще 1 трлн рублей

Гендиректор ППК РЭО Павел Косов на заседании президиума Совета законодателей 27 октября сообщил, что к 2033 году в РФ должны быть построены 482 объекта по обращению с отходами. В 2026-м всего в итоге будет запущено 10 таких новых объектов в 6 регионах, в 2027-м — 78 в 22 регионах. Общий объем финансирования будущих проектов Павел Косов оценил примерно в 1 трлн руб. Точного числа уже существующих в РФ мусорных полигонов регулятор не публикует, но весной РЭО заявляла об «оцифровке» 702 полигонов в 77 регионах и что это порядка 80% всех мощностей.