На постройку 482 мусорных полигонов до 2033 года потребуется еще 1 трлн рублей
Гендиректор ППК РЭО Павел Косов на заседании президиума Совета законодателей 27 октября сообщил, что к 2033 году в РФ должны быть построены 482 объекта по обращению с отходами. В 2026-м всего в итоге будет запущено 10 таких новых объектов в 6 регионах, в 2027-м — 78 в 22 регионах. Общий объем финансирования будущих проектов Павел Косов оценил примерно в 1 трлн руб. Точного числа уже существующих в РФ мусорных полигонов регулятор не публикует, но весной РЭО заявляла об «оцифровке» 702 полигонов в 77 регионах и что это порядка 80% всех мощностей.
Строительство новых полигонов взамен исчерпавших мощности старых или так называемой замещающей инфраструктуры является одной главных составляющих начатой в 2019 году «мусорной реформы». Власти уже неоднократно переносили закрытие старых свалок, созданных до 2019 года и не имеющих разрешительной документации.
По словам Павла Косова, аудит региональных дорожных карт строительства объектов показал, что основная причина срыва сроков — недостаток финансирования. Из-за нехватки денег стройки переносятся в 27% случаев, а еще 21% задержек связаны с необходимостью пересмотра концепций самих объектов.