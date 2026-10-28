Пребывание в войсках и МВД приравняют к муниципальному стажу
Депутаты фракции «Единая Россия» вместе с коллегами из Совета федерации внесли в Госдуму законопроект, предлагающий засчитывать период военной службы в стаж муниципальной. По их мнению, это будет способствовать трудоустройству ветеранов специальной военной операции.
Подписи под законопроектом поставили почти все депутаты фракции партии «Единая Россия» (ЕР), включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также 11 сенаторов — всего 341 парламентарий. Согласно тексту поправок, в муниципальный стаж будет включаться военная служба как по контракту, так и по призыву, причем для срочников и мобилизованных один день пойдет за два. Инициатива уравняет с муниципальной работой любую службу в органах внутренних дел.
Из правительственного заключения на законопроект следует, что изначально аналогичной льготой предполагалось обеспечить и служащих добровольческих формирований, однако кабмин предложил сделать это в рамках отдельной инициативы. Первый заместитель председателя думского комитета по труду Дарья Лантратова пояснила “Ъ”, что эта категория еще может быть включена в законопроект ко второму чтению.