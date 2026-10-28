«Справедливая Россия» отметила 20-летний юбилей без своего лидера Сергея Миронова
«Справедливая Россия» (СР) 28 октября провела в Госдуме торжественное собрание фракции по случаю 20-летия организации. Владимир Путин направил юбилярам телеграмму, но зачитать ее пришлось в отсутствие Сергея Миронова: лидер партии по-прежнему не появляется на публике из-за «небольшой травмы». Эсеры стараются сохранять боевой настрой, однако для удержания места на политической сцене этого может не хватить, предупреждают эксперты.
Телеграмму Владимира Путина, вопреки обыкновению, зачитал не Сергей Миронов, а его заместитель Руслан Татаринов. Лидер эсеров не посещает публичные мероприятия с конца августа, когда во время рабочей поездки на Алтай получил «небольшую травму». В этот раз он также обратился к однопартийцам в записи: «Я горжусь тем, что нам удается каждый день успешно защищать интересы граждан не только на уровне депутатов Госдумы, но и всей нашей вертикали». За плечами у эсеров «20 лет побед», а впереди — «еще больше новых свершений», добавил он: «"Справедливая Россия" — не просто название, это главная цель, ради которой мы работаем».
Следом прошло награждение — партийцы получили пять орденов «За заслуги перед Отечеством» от президента, а также памятные знаки собственного производства. «Здоровья, здоровья, здоровья! Что ни говори, а без него (Сергея Миронова.— “Ъ”) мы сироты»,— заметил один из участников мероприятия.