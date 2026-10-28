Акции девелоперов взлетели на десятки процентов из-за закрытия коротких позиций
Выставление брокерами ограничений на короткие позиции в акциях компании ЛСР привело к их закрытию в ценных бумагах всего сектора. Котировки взлетели на 10–30%, обновив многомесячные максимумы. Вскоре последовал откат котировок, поскольку фундаментальных причин для такого роста не было. Компании демонстрируют низкие финансовые показатели, в том числе в условиях жесткой политики ЦБ и дорогой ипотеки.
Акции девелоперов неожиданно вышли в лидеры роста биржевых торгов, обновив многомесячные максимумы. Сильнее всего, на 32%, поднимались котировки акций компании ЛСР (капитализация 81 млрд руб.), которые в начале дня достигали отметки 879,8 руб., максимального значения с апреля 2025 года. Уже к полудню объем торгов этими ценными бумагами достиг 1,9 млрд руб., выведя их и в лидеры по оборотам. Игра на повышение началась в конце прошлой недели, и за это время цена поднялась на 60%. Котировки акций группы «Эталон» (капитализация 18 млрд руб.) поднимались в цене на 12%, до 24,2 руб.— максимума с августа 2026 года. За два дня рост составил почти 18%. Даже акции «Самолета» (капитализация 16 млрд руб.), потерявшие за три года более 90% стоимости, поднимались в цене на 12%, до 268,6 руб., максимума с 20 сентября. Индекс Московской биржи в этот день показывал рост в пределах 1%.
Участники торгов указывают, что никаких важных событий для столь быстрого роста котировок акций девелоперов не было, и связывают его с техническими факторами. «Вероятно, сработал эффект от закрытия больших коротких позиций и относительно невысокой ликвидности»,— считает и руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Взлет произошел «на фоне ограничений на короткие позиции у некоторых брокеров», отмечает старший аналитик банка «Синара» Мария Лукина. Как указывают два собеседника “Ъ” на финансовом рынке, 27 октября ограничения на выставление коротких позиций по акциям ЛСР ввел брокер «Т-Инвестиции». В компании не ответили на запрос “Ъ”. В других брокерских компаниях, таких как «ВТБ Капитал Трейдинг», БКС, «Финам», заявили “Ъ”, что не выставляли подобных ограничений. Невозможность открытия коротких позиций (то есть занимая акции у брокера на продажу) заставляет трейдеров либо вносить дополнительное обеспечение, либо закрывать позиции. При массовом закрытии спрос на акции возрастает, что ведет к стремительному росту цен.