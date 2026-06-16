Любители ОАЭ переселились в Турцию

Россияне потеряли интерес к дубайской недвижимости. Продажи рухнули на 60%. С марта по май 2026 года в различных Эмиратах заключили около 1,5 тыс. сделок. Для сравнения, весной 2025 года было больше 4 тыс., подсчитали аналитики компании Sunway Estates.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Падение спроса заметно и в других государствах региона — если к маю 2025 года россияне купили в Катаре около 50 объектов, в Омане и Бахрейне примерно 20, то в 2026-м есть только единичные сделки. Охлаждение связано с ирано-американским конфликтом, в который оказался втянут весь Ближний Восток. Однако это затишье заставило продавцов объявить скидки на апартаменты и виллы, отметил сооснователь и управляющий партнер компании Tranio Михаил Буланов:

«Рынок вторички упал примерно на 40%. Рынок первички в зависимости от девелопера сократился от 50% до местами 80%, даже 90%. В этой картине мира российские покупатели более осторожные: кто-то из них раньше обжегся, и сейчас в первую очередь смотрит на проекты, которые позволяют им сделать дополнительные документы, то есть "золотую визу" или ВНЖ в Эмиратах.

Вот на это спрос есть — он более-менее стабильный. А остальные клиенты — в замершем состоянии, пока ситуация не образуется. В целом рынок ждет, что же будет осенью, насколько спрос вернется, что будет происходить. В это время девелоперы не дают активных скидок: усредненно — 5%, в отдельных случаях это может быть 10%».

Средняя стоимость жилья в Арабских Эмиратах — около 500 тыс. руб. за 1 кв. м. Примерно такой же цена была и в начале 2026 года. Риелторы фиксировали просадку — около 20% только на пике паники — в марте. Сейчас же многие россияне решили перевести свои деньги в активы в других странах, отметил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Если раньше люди бездумно на любой оффер откликались, то сейчас они переносят сделки на после сентября-октября, когда сезон в Эмиратах открывается. Но, с другой стороны, другая категория инвесторов, которые более профессиональны, как акулы начали присматриваться, более расчетливо выискивают объекты, продавец которых находится в затруднительном положении. Может быть, какая-то ипотека у него была, и инвесторы выхватывают такие возможности. Люди готовы скинуть 5-40% от стоимости, чтобы хоть что-то вернуть себе.

В марте, в апреле-мае довольно много людей обратились в наше отделение в Турции для того, чтобы приобрести гражданство. То есть они привыкли жить на "золотой визе": либо на визе инвестора, либо на другой визе в Эмиратах. И когда увидели эту ситуацию, поняли, что они в довольно слабой и уязвимой позиции. Скинули свои объекты в Эмиратах и приобрели объекты под гражданство в Турции на сумму более $400 тыс. И таким образом решили свою задачу.

Особенно на фоне того, что власти как раз, пользуясь этой ситуацией, более активно начали говорить о том, что зовут иностранных инвесторов, освобождая их от налогов и открывая возможности для ВНЖ. Все, кто привык больше к эмиратской жизни, потом уже на турецкий паспорт приобретают эмиратский ID. Отвязываясь от российского, таким образом открывают себе путь пользоваться банковской инфраструктурой в Эмиратах, избегая каких-то санкций в отношении российских паспортов. Такой путь сейчас довольно распространен».

На популярных сайтах-агрегаторах ОАЭ выставляется более 60 тыс. лотов. В 2025 году было порядка 50 тыс. По данным Sunway Estates, каждый пятый объект продает владелец с российским паспортом. В первую очередь избавляются от апартаментов под посуточную аренду. Из-за оттока туристов из региона этот бизнес больше не актуален.

Светлана Белова