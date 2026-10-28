СКР завершил расследование дела бывшего ставропольского судьи Михаила Хрипунова

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова. Он обвиняется в попытках получить взятки за содействие в освобождении фигуранта уголовного дела из-под ареста, а также в ее получении за принятие нужного решения в гражданском разбирательстве. Защита экс-судьи пыталась добиться в суде изменения меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, но добиться этого адвокатам не удалось.