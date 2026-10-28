СКР завершил расследование дела бывшего ставропольского судьи Михаила Хрипунова
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова. Он обвиняется в попытках получить взятки за содействие в освобождении фигуранта уголовного дела из-под ареста, а также в ее получении за принятие нужного решения в гражданском разбирательстве. Защита экс-судьи пыталась добиться в суде изменения меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, но добиться этого адвокатам не удалось.
О том, что расследование в отношении Михаила Хрипунова завершено, стало известно 28 октября в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба защиты экс-судьи на продление его ареста.
Господину Хрипунову инкриминируется получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело было возбуждено в феврале 2026 года, сразу после того, как Высшая квалификационная коллегия судей по ходатайству председателя СКР Александра Бастрыкина дала согласие на привлечение своего бывшего коллеги к уголовной ответственности. В мае Верховный суд РФ санкционировал арест Михаила Хрипунова. Обосновывая тогда необходимость этой меры пресечения, следствие указывало на наличие у обвиняемого загранпаспорта, а также связей в правоохранительных и судебных органах.
Свою карьеру господин Хрипунов начал в 1986 году в Одинцовском горсуде, в 2000-м перешел в Мособлсуд, а в 2020-м был назначен зампредом Ставропольского краевого суда. Следствие считает, что именно на этом посту он оказался причастен к двум эпизодам приготовления к получению взятки, а также одному факту ее получения.