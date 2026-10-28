В прокат вышел фильм «Меня пожирает собственная кровать»

То есть название — своего рода манифест, а Иванов имеет основания претендовать на роль безыдейного идеолога юного поколения. Не будь он таким, не получал бы два года подряд награды молодежного фестиваля «Новое движение» в Великом Новгороде. В 2025-м — Гран-при за фильм «Привычка нюхать пальцы», откуда в «Кровать» перешли главные герои, в 2026-м — за визуальное решение «Кровати» (оператор Егор Гриднев). Придираться к «Кровати» чертовски сложно. Спросишь, а почему это у вас герои такие бессмысленные, и услышишь в ответ много слов о том, что вы же не понимаете. Это же постновая искренность или пост-постироничность.