Apple и Microsoft обяжут хранить данные о переписке российских пользователей
Роскомнадзор включил Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 2 октября.
Для Apple и Microsoft включение в ОРИ означает требования хранить данные и предоставлять предусмотренную законом информацию российским органам, а при неисполнении — риск штрафов и блокировки, которая не происходит автоматически, а через целый ряд указаний и споров с органами, подчеркнул директор ИT-компании EvApps Альфред Столяров. Похожая история была с Telegram, который заблокировали только после спора о невыполнении требований ОРИ, напомнил господин Столяров. Сама регистрация в реестре не доказывает ни передачу переписки органам, ни ее невыполнение, добавил он.
Для российских компаний, говорит Столяров, новых обязанностей в случае использования этих сервисов не возникает, но возможные ограничения облачной почты, файлов и рабочих коммуникаций впоследствии могут угрожать непрерывности бизнеса. Тем не менее до сих пор не ясно, какое именно количество сервисов затронет внесение в реестр ОРИ: пока что в записях указаны основные домены корпораций без уточнений.