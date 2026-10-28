Apple и Microsoft обяжут хранить данные о переписке российских пользователей

Для Apple и Microsoft включение в ОРИ означает требования хранить данные и предоставлять предусмотренную законом информацию российским органам, а при неисполнении — риск штрафов и блокировки, которая не происходит автоматически, а через целый ряд указаний и споров с органами, подчеркнул директор ИT-компании EvApps Альфред Столяров. Похожая история была с Telegram, который заблокировали только после спора о невыполнении требований ОРИ, напомнил господин Столяров. Сама регистрация в реестре не доказывает ни передачу переписки органам, ни ее невыполнение, добавил он.