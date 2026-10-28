Для саратовских трамваев закупят новые стекла за 224 тыс. руб.

В начале года спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что 20 из 45 новых трамваев, купленных для Саратова в прошлом году на федеральные средства, стоят в депо после аварий. СГЭТ уже несколько раз объявлял аукционы на ремонт вагонов.