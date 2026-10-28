Для саратовских трамваев закупят новые стекла за 224 тыс. руб.
МУПП «Саратовгорэлектротранс» объявило аукцион на поставку и установку стекол в трамвайные вагоны. Начальная цена контракт составляет 224 тыс. руб.
Стекла предназначены для трамваев «Богатырь» и «Витязь-М». Их нужно доставить в Кировское и Заводское депо в течение семи дней с момента подписания контракта.
В начале года спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что 20 из 45 новых трамваев, купленных для Саратова в прошлом году на федеральные средства, стоят в депо после аварий. СГЭТ уже несколько раз объявлял аукционы на ремонт вагонов.
Предприятие 28 октября объявило конкурс на покупку еще 41 трамвая до середины 2030 года. Первую партию из десяти трехсекционных машин ждут до конца года, их пустят по обновленному маршруту №3.