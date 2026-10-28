СГЭТ закупит 41 трамвай для Саратова за 6 млрд рублей
Новые вагоны будут поставлять до середины 2030 года
«Саратовгорэлектротранс» объявил конкурс на приобретение еще 41 трамвая, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Новые вагоны будут поставлять поэтапно до середины 2030 года. По данным ЕИС «Закупки», максимальная цена контракта превышает 5,9 млрд руб. Заявки завершат принимать 12 ноября.
Первая партия из десяти трехсекционных трамваев ожидается до конца года. Их выпустят на обновленный маршрут №3.
Закупку проводят при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее при его участии Саратов получил «Львят» и «Богатырей-М» для маршрутов №8 и №9, а по маршруту №3 уже ходят 16 трехсекционных «Витязей».