СГЭТ закупит 41 трамвай для Саратова за 6 млрд рублей

Закупку проводят при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее при его участии Саратов получил «Львят» и «Богатырей-М» для маршрутов №8 и №9, а по маршруту №3 уже ходят 16 трехсекционных «Витязей».