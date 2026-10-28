В Эрмитаже открылась выставка «Русский парижанин Константин Кузнецов»
В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Русский парижанин Константин Кузнецов». Она позиционируется как возвращение забытого художника-эмигранта, чьи работы десятилетиями хранились у потомков, недоступные для зрителей. Работы Кузнецова повесили в залах, расположенных рядом с полотнами Матисса. Объяснение этому дали простое: в 1910 году наш художник участвовал в Осеннем салоне, где Матисс представлял «Танец» и «Музыку», вызвавшие нешуточный скандал. Сложно сказать, каким было их соседство век с небольшим назад, но нынешний вариант выглядит довольно опасным.
Рядом с яркими, почти локальными цветами Матисса приглушенные, «землистые» краски Кузнецова смотрятся не самым выигрышным образом. Вещи Матисса бьют наотмашь красным и фиолетовым цветами, дразнят нежным зеленым, напоминающим раннюю листву, а у «русского парижанина» палитра кажется куда более сдержанной. Тяжеловатый колорит его вещей уместнее представить рядом с пейзажами Альфреда Сислея, тоже довольно сдержанными, но в огромном здании Генерального штаба они разнесены по залам, расположенным далеко друг от друга.