В Эрмитаже открылась выставка «Русский парижанин Константин Кузнецов»

В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Русский парижанин Константин Кузнецов». Она позиционируется как возвращение забытого художника-эмигранта, чьи работы десятилетиями хранились у потомков, недоступные для зрителей. Работы Кузнецова повесили в залах, расположенных рядом с полотнами Матисса. Объяснение этому дали простое: в 1910 году наш художник участвовал в Осеннем салоне, где Матисс представлял «Танец» и «Музыку», вызвавшие нешуточный скандал. Сложно сказать, каким было их соседство век с небольшим назад, но нынешний вариант выглядит довольно опасным.