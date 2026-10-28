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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Средняя Волга

Саратовская область нарастила промышленное производство на 1,7%

За девять месяцев 2026 года индекс промышленного производства в Саратовской области составил 101,7% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Минэкономразвития Саратовской области

Лидерами роста стали производство готовых металлических изделий (более чем в два раза), производство напитков (+14%) и металлургическое производство (+13,1%). Также выросли обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (+9,2%), а также производство одежды (+5,9%).
В августе губернатор сообщал о росте показателя на 8,3%. По данным Саратовстата за январь–июль, индекс вырос на 1,7%, обрабатывающие производства — на 4,3%.
Нина Шевченко