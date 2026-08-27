Индекс промышленного производства Саратовской области вырос за месяц на 8,3%

В Саратовской области вырос индекс промышленного производства. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Показатель прибавил 8,3%. В числе локомотивов роста: ремонт, монтаж машин и оборудования (+35,8%), производство машин и оборудования (+30,9%), производство готовых металлических изделий (+14,7%), производство пищевых продуктов (+3,1%), напитков (+3,2%).

Саратовстат опубликовал данные за январь–июль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 1,7%. Обрабатывающие производства выросли на 4,3%. Среди лидеров сектора: производство готовых металлических изделий (в два раза), производство лекарственных средств и материалов (+23,3%), металлургическое производство (+16,4%), производство прочих готовых изделий (+8,0%).

Дарья Васенина