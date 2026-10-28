Западные СМИ раскритиковали готовящийся саммит России, Китая и США

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, за трехсторонним саммитом будет следить весь мир. «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями,— заявила она в эфире программы "Право знать".— К ней (встрече.— “Ъ”) будет приковано внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов (людей.— “Ъ”). Люди возлагают на эту встречу много надежд. Почему? Потому что многим хочется от сползания к абсолютному хаосу начать возвращаться к стабилизации или, по крайней мере, к пути, который к этой стабилизации может привести».