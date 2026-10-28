Западные СМИ раскритиковали готовящийся саммит России, Китая и США
Новость о начале подготовки к трехстороннему саммиту лидеров России, США и Китая вызвала резко негативную реакцию у западных комментаторов и СМИ. Они опасаются, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин попытаются «устроить вторую Ялту» и «изменить систему управления миром, разделив его на сферы влияния», а потому открыто высказывают надежду, что встреча в верхах сорвется. В Кремле подчеркнули: Россия считает готовящийся саммит «чрезвычайно важным», но не намерена «навязывать» мировому сообществу какую-либо модель мироустройства.
До саммита лидеров РФ, США и КНР, который может пройти 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, остается более трех недель, а он уже стал одной из главных тем мировой информационной повестки. Это неудивительно: подобных встреч в верхах в истории еще не было и, если переговоры в этом новом формате состоятся, это, безусловно, станет одним из важнейших, а возможно, даже ключевым событием года.
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, за трехсторонним саммитом будет следить весь мир. «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями,— заявила она в эфире программы "Право знать".— К ней (встрече.— “Ъ”) будет приковано внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов (людей.— “Ъ”). Люди возлагают на эту встречу много надежд. Почему? Потому что многим хочется от сползания к абсолютному хаосу начать возвращаться к стабилизации или, по крайней мере, к пути, который к этой стабилизации может привести».