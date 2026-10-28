Одна голова хорошо, а три плохо
На Западе опасаются, что лидеры России, США и Китая разделят мир на сферы влияния
Новость о начале подготовки к трехстороннему саммиту лидеров России, США и Китая вызвала резко негативную реакцию у западных комментаторов и СМИ. Они опасаются, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин попытаются «устроить вторую Ялту» и «изменить систему управления миром, разделив его на сферы влияния», а потому открыто высказывают надежду, что встреча в верхах сорвется. В Кремле подчеркнули: Россия считает готовящийся саммит «чрезвычайно важным», но не намерена «навязывать» мировому сообществу какую-либо модель мироустройства.
До саммита лидеров РФ, США и КНР, который может пройти 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, остается более трех недель, а он уже стал одной из главных тем мировой информационной повестки. Это неудивительно: подобных встреч в верхах в истории еще не было и, если переговоры в этом новом формате состоятся, это, безусловно, станет одним из важнейших, а возможно, даже ключевым событием года.
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, за трехсторонним саммитом будет следить весь мир. «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями,— заявила она в эфире программы "Право знать".— К ней (встрече.— “Ъ”) будет приковано внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов (людей.— “Ъ”). Люди возлагают на эту встречу много надежд. Почему? Потому что многим хочется от сползания к абсолютному хаосу начать возвращаться к стабилизации или, по крайней мере, к пути, который к этой стабилизации может привести».
Власти РФ стараются не завышать ожидания от этого саммита: 25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что «в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению (трехсторонней встречи.— “Ъ”), уже к ней началась подготовка». Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко уточнил, что «окончательного решения и подтверждения» по этому мероприятию еще нет. Уже сама гипотетическая возможность встречи лидеров «тройки» вызывает заметное раздражение в нескольких странах.
Владимир Зеленский выразил опасение, что саммит может привести к изменению баланса сил в мире. «Очень не хочется, чтобы это была "Ялта-2, -3, -4", когда идет перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мыслей — что можно так перераспределить»,— заявил он.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд отверг идею обсуждения украинского урегулирования в формате лидеров РФ, США и КНР, добавив, что, по мнению Брюсселя, Россия может в любой момент принять решение о прекращении военных действий. А президент Литвы Гитанас Науседа назвал идею трехстороннего саммита «опасной и неприемлемой». Он опасается, что «тройка» может принять решения без учета интересов Европы и Украины.
Схожим образом на новость о готовящемся саммите отреагировали многие западные СМИ. Колумнист американского издания Bloomberg написал, что Дональд Трамп должен отклонить встречу, поскольку от ее проведения в большей степени выиграют Россия и Китай, а не США. По его словам, сама перспектива трехстороннего саммита вызывает «обоснованное беспокойство» у союзников США. «Это будет противостояние "два против одного", причем на территории Си Цзиньпина»,— считает он. По его мнению, «послужной список президента США на важных саммитах не внушает оптимизма» и, кроме того, «общая ситуация неблагоприятная для любого американского лидера». «Даже если не будет попытки устроить вторую Ялту, а в Шэньчжэне пройдет трехсторонняя встреча, имеющая чисто символическое значение, это все равно может обернуться издержками в виде отвлечения внимания»,— настаивает комментатор. По его словам, «на фоне этого шума мир будет склонен поверить, что предпринимаются какие-то шаги для прекращения войны на Украине и предотвращения возможной эскалации в Европе, хотя на самом деле это не так» и этот саммит «выгоден» только России.
Еще одно американское издание — The Wall Street Journal — настаивает на том, что трехсторонний саммит невыгоден не только США, но и Китаю. Китайский лидер Си Цзиньпин, как сказано в статье, «стремится быть миротворцем» и «представить этот саммит как самое значимое событие в истории мировой политики со времен окончания Второй мировой войны». Однако, пишет WSJ, встреча, «на которой Украина будет отстранена от обсуждения своей собственной судьбы, подтвердит худшие подозрения европейских лидеров, многие из которых и так считают, что Пекин не против затяжной войны, которая истощает Запад и усугубляет зависимость России от Китая». «Это может ускорить ухудшение отношений Китая с Европой как раз в тот момент, когда Пекин пытается предотвратить торговую войну с Брюсселем»,— утверждается в публикации.
Британское издание The Guardian описывает возможную встречу в еще более апокалиптической тональности: «Мы много слышали о конце Запада. На саммите Трампа, Путина и Си эти опасения могут превратиться в реальность». «Такая беспрецедентная встреча, если она состоится, может иметь разрушительные последствия для всех нас,— считает редакция издания.— Три лидера стремятся изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. Один саммит не превратит эту идею в реальность, но он направит нас по очень опасному пути». В публикации отмечается, что еще десять лет назад разговоры о многополярном мире основывались на идее США, Китая и Евросоюза как трех самых могущественных блоков. «Каким-то образом Брюссель был заменен Москвой»,— не скрывает своего недоумения британское издание, выражая опасения, что «эта неприглядная тройка» станет «постоянным элементом геополитического ландшафта».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал готовящийся саммит лидеров РФ, Китая и США «чрезвычайно важным». В то же время, Отвечая на вопрос об исторических параллелях между встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с «Большой тройкой», решавшей вопросы мироустройства в годы Второй мировой войны, представитель Кремля призвал не забывать, что российское видение мироустройства заключается в том, чтобы «никто никому не навязывал никакое мироустройство» и чтобы все происходило на взаимовыгодной основе и на основе взаимного уважения (цитата по «РИА Новости»). «Именно так мы выстраиваем наши отношения с коллективным югом, с мировым большинством. Именно так на этом базисе выстраиваются отношения в рамках БРИКС. Поэтому говорить о том, что кто-то будет собираться и решать судьбы всего мира,— это не соответствует позиции президента Путина»,— подчеркнул он. А затем добавил: «Но, конечно же, и умалять важность этой встречи никто не собирается».