Одна голова хорошо, а три плохо

Схожим образом на новость о готовящемся саммите отреагировали многие западные СМИ. Колумнист американского издания Bloomberg написал, что Дональд Трамп должен отклонить встречу, поскольку от ее проведения в большей степени выиграют Россия и Китай, а не США. По его словам, сама перспектива трехстороннего саммита вызывает «обоснованное беспокойство» у союзников США. «Это будет противостояние "два против одного", причем на территории Си Цзиньпина»,— считает он. По его мнению, «послужной список президента США на важных саммитах не внушает оптимизма» и, кроме того, «общая ситуация неблагоприятная для любого американского лидера». «Даже если не будет попытки устроить вторую Ялту, а в Шэньчжэне пройдет трехсторонняя встреча, имеющая чисто символическое значение, это все равно может обернуться издержками в виде отвлечения внимания»,— настаивает комментатор. По его словам, «на фоне этого шума мир будет склонен поверить, что предпринимаются какие-то шаги для прекращения войны на Украине и предотвращения возможной эскалации в Европе, хотя на самом деле это не так» и этот саммит «выгоден» только России.