Белгородские власти сократили компенсации за поврежденное авто до 400 тысяч

Власти Белгородской области установили лимит в 400 тыс. руб. по компенсациям за поврежденные в результате атак ВСУ автомобили в регионе. Об этом сообщили в региональном оперштабе, отвечая на вопрос одного из жителей в комментариях на странице врио губернатора Александра Шуваева «Вконтакте». Ранее сумма выплаты рассчитывалась, исходя из рыночной стоимости машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В оперштабе пояснили, что мера поддержки является региональной, «а не страховой выплатой по ОСАГО». «Этот лимит установили как предельный размер для того, чтобы поддержать как можно больше пострадавших собственников»,— добавили там.

Власти также отметили, что фонд формируется «исключительно из добровольных взносов предприятий и организаций» и что они «вынуждены соблюдать лимиты, чтобы средства не исчерпались досрочно» и чтобы помощь была оказана всем нуждающимся в ней белгородцам.

На прошлой неделе Александр Шуваев сообщал, что владельцам поврежденных в результате атак на Белгородскую область автомобилей местные власти направили более 50 млн руб. По его словам, компенсации получили 543 автовладельца в 11 округах региона.

Двумя неделями ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о возобновлении выплат за поврежденные ВСУ автомобили в Белгородской области. До этого выплаты за поврежденные автомобили белгородцам предоставляли из средств внебюджетного фонда, существовавшего за счет пожертвований. Когда он опустел, начисление компенсаций приостановили. Об этом стало известно в мае.

В начале июня Александр Шуваев анонсировал возобновление меры поддержки до конца июня за счет помощи из федерального центра. Впоследствии «Ъ-Черноземье» сообщал, что речь идет о транше в 100 млн руб. В начале июля глава региона сказал, что «власти немножко не успевают», но продолжают работу над выплатами.

Егор Якимов