Белгородчине выделили 960 млн на компенсации за поврежденные ВСУ автомобили

На выплаты компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак ВСУ, Белгородской области из федерального бюджета выделили 960 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Шуваева, первые выплаты уже начались. Чтобы получить их, белгородцам необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, где их машина получила повреждения, и написать там заявление, предоставив нужные документы.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородские власти сократили компенсации за поврежденное авто до 400 тыс. руб. Ранее сумма выплаты рассчитывалась исходя из рыночной стоимости машины. В оперштабе тогда поясняли, что мера поддержки является региональной, «а не страховой выплатой по ОСАГО».

Ранее Александр Шуваев сообщал, что владельцам поврежденных в результате атак на Белгородскую область автомобилей местные власти направили более 50 млн руб. По его словам, компенсации получили 543 автовладельца в 11 округах региона.

В июле «Ъ-Черноземье» рассказывал о возобновлении выплат за поврежденные ВСУ автомобили в Белгородской области. До этого выплаты за поврежденные автомобили белгородцам предоставляли из средств внебюджетного фонда, существовавшего за счет пожертвований. Когда он опустел, начисление компенсаций приостановили. Об этом стало известно в мае.

Егор Якимов