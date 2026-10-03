Подземная жизнь России

2 октября в России метростроители отмечают профессиональный праздник. В этот день 95 лет назад Совнарком СССР принял решение о начале строительства московской подземки. На сегодня по всей стране проложено около 770 км путей городского подземного транспорта, благодаря чему по протяженности российское метро занимает пятое место в мире. В каких еще городах помимо Москвы есть подземка, а где ее хотели построить, но так и не смогли — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Москва 17 линий, 309 станций, 571,7 км (включая МЦК) Самая глубокая станция — «Парк Победы», 84 м Пассажиропоток — 2,26 млрд человек в год (2024) Интервал движения — 1,5–1,7 мин Открыто 15 мая 1935 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Градостроительный Комплекс Москвы Фото: Градостроительный Комплекс Москвы Планы по созданию метро в Москве появились еще в 1875 году. За 55 лет были предложены пять проектов, но власти их не согласовали. Только после транспортного коллапса 1931 года, когда из-за снегопада все движение наземного транспорта в городе остановилось на целый день, был основан «Метрострой» и заложены испытательные тоннели. Работы начались в 1933-м. Первую, красную (Сокольническую), ветку заложили с использованием смешанных технологий: котлованным (берлинским), траншейным (парижским), горным способами и методом щитовой проходки (лондонским). Последний в дальнейшем стал основным способом строительства тоннелей — СССР разработал собственные механизмы на основе британских технологий компании Markham & Co. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Показ коллекций одежды молодых дизайнеров на станции метро «Маяковская» (Москва) Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото Скульптура «Советская Белоруссия» на станции «Белорусская» Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ / купить фото Станция метро «Новокузнецкая» Фото: Георгий Розов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Показ коллекций одежды молодых дизайнеров на станции метро «Маяковская» (Москва) Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото Скульптура «Советская Белоруссия» на станции «Белорусская» Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ / купить фото Станция метро «Новокузнецкая» Фото: Георгий Розов / Коммерсантъ / купить фото Московское метро стало первым в Советском Союзе. Оно создавалось как «дворец для народа» и должно было выполнять в том числе идеологическую функцию, поэтому большое внимание уделяли оформлению вестибюлей. В 1939 году проект станции «Маяковская» получил гран-при Всемирной выставки в Нью-Йорке. В 1937 и 1958 годах на международных конкурсах в Париже и Брюсселе был отмечен проект «Кропоткинской» (ранее — «Дворец Советов»). К настоящему времени 48 станций столичного метрополитена имеют статус объектов культурного наследия

Фотогалерея История московской подземки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви Фото: Архив журнала «Огонек» Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет Фото: Архив журнала «Огонек» Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева) Фото: Архив журнала «Огонек» В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось Фото: Архив журнала «Огонек» 15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади Фото: Архив журнала «Огонек» Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя Фото: Архив журнала «Огонек» Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы Фото: Архив журнала «Огонек» Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года Фото: Архив журнала «Огонек» Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии Фото: Архив журнала «Огонек» Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях Фото: Архив журнала «Огонек» В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве Фото: Архив журнала «Огонек» Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен Фото: Архив журнала «Огонек» Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути Фото: Архив журнала «Огонек» После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции Фото: Архив журнала «Огонек» Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза Фото: Архив журнала «Огонек» В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при Фото: Архив журнала «Огонек» В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков Фото: Архив журнала «Огонек» Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе Фото: Архив журнала «Огонек» Следующая фотография 1 / 18 О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви Фото: Архив журнала «Огонек» Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет Фото: Архив журнала «Огонек» Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева) Фото: Архив журнала «Огонек» В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось Фото: Архив журнала «Огонек» 15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади Фото: Архив журнала «Огонек» Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя Фото: Архив журнала «Огонек» Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы Фото: Архив журнала «Огонек» Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года Фото: Архив журнала «Огонек» Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии Фото: Архив журнала «Огонек» Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях Фото: Архив журнала «Огонек» В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве Фото: Архив журнала «Огонек» Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен Фото: Архив журнала «Огонек» Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути Фото: Архив журнала «Огонек» После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции Фото: Архив журнала «Огонек» Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза Фото: Архив журнала «Огонек» В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при Фото: Архив журнала «Огонек» В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков Фото: Архив журнала «Огонек» Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе Фото: Архив журнала «Огонек» Смотреть

Санкт-Петербург 6 линий, 75 станций, 131 км Самая глубокая станция — «Адмиралтейская», 86 м Пассажиропоток — 686 млн человек в год (2024) Интервал движения — 1,45–2,30 мин Открыто 15 ноября 1955 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петербургский метрополитен Фото: Петербургский метрополитен Первые приготовления к строительству метро в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) прошли в январе 1941 года, за полгода успели заложить около 700 метров тоннелей, но из-за войны проект пришлось заморозить. Чтобы защитить их от обрушения, тоннели затопили водой. К созданию метро вернулись через шесть лет. Первую очередь открыли в 1955 году — красную, как и в Москве, ветку (Кировско-Выборгскую линию). В 1981 году ленинградцы установили мировой рекорд по скорости проходки, который не побит до сих пор: за 30 дней было проложено 1250 м тоннелей. Также подземка Северной столицы занимает на сегодня первое место в мире по средней глубине залегания станций — 59 м. В санкт-петербургском метро работает 12 станций закрытого типа, когда платформу от путей отделяет сплошная стена с раздвижными дверями. Технология появилась из экономии — предполагалось урезать расходы на облицовку вестибюля. Однако впоследствии оказалось, что ежегодное обслуживание механизмов выходит дороже, чем единоразовое оформление. В 2014 году британская газета The Guardian в списке 12 самых красивых в мире станций назвал в том числе и санкт-петербургскую — «Автово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьеры станции метро «Обводный канал» (Санкт-Петербург) Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Вход на станцию метро «Чернышевская» Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ / купить фото Станция метро «Достоевская» Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ / купить фото Наземный павильон станции метро «Площадь Восстания» на Невском проспекте Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ / купить фото Пассажиры на станции метро «Московская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 5 Интерьеры станции метро «Обводный канал» (Санкт-Петербург) Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Вход на станцию метро «Чернышевская» Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ / купить фото Станция метро «Достоевская» Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ / купить фото Наземный павильон станции метро «Площадь Восстания» на Невском проспекте Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ / купить фото Пассажиры на станции метро «Московская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижний Новгород 2 линии, 15 станций, 21,8 км Самая глубокая станция — «Горьковская», 16 м Пассажиропоток — 35,9 млн человек в год (2024) Интервал движения — 5–7 мин Открыто 20 ноября 1985 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородское метро Фото: Нижегородское метро Метро в Горьком (ныне Нижний Новгород) заложили третьим по очереди в России, строительство началось в конце 1977 года. Метро должно было стать транспортом для рабочих — оно связало жилые кварталы с заводскими в заречной части города. В первые годы пассажиропоток достигал 65,5 млн человек в год, но с падением промышленного производства в 1990-х нагрузка резко сократилась. Тогда обнаружился запрос на строительство тоннелей в историческом районе города, где концентрируются вузы и культурные центры. Во время строительства было сделано множество интересных и порой неожиданных находок. Например, строители обнаружили 250-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны, клад с ценными монетами, старинный деревянный мост. Нижегородские жетоны по своим техническим параметрам сходны с петербургскими. Поэтому, чтобы не допустить их отток в Северную столицу (где стоимость проезда выше), с 2010 года монетки для оплаты проезда стали делать с отверстием посередине.

Фотогалерея Как развивался нижегородский метрополитен Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поезд уходит со станции «Ленинская». Именно отсюда началось строительство первой линии Горьковского метро Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ 20 ноября 1985 года. Торжественный митинг по случаю запуска первой линии Горьковского метро прошел на станции «Ленинская» Фото: Николай Мошков / Коммерсантъ 20 ноября 1985 года. Приготовления к запуску первой линии Горьковского метро на станции «Московская» Фото: Николай Мошков / Коммерсантъ Август 1997 года. Рабочий расчищает железнодорожный путь под вагонеткой в строящемся тоннеле Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Март 1998 года. Сидячая забастовка работников нижегородского метростроя Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Сентябрь 1999 года. Демонтаж козлового крана, ранее установленного на площади Ленина для строительства станции «Ярмарка» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Октябрь 1999 года. Строительство станции «Буревестник» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Июль 2001 года. Строительство опор совмещенного метромоста через Оку Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Июль 2002 года. Вид на строящийся метромост с самолета Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ / купить фото Август 2002 года. Строительство опор метромоста в районе улицы Черниговской Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Март 2006 года. Вид на строящийся метромост с левого берега Оки Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Март 2006 года. Вход на станцию «Московская» Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Август 2008 года. Строительство метромоста Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ / купить фото Август 2008 года. Строительство метромоста Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ / купить фото Ноябрь 2008 года. Пуск метромоста через Оку. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов с ключами, которыми затянута последняя, «золотая» гайка, соединяющая две половины моста Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Апрель 2009 года. Строительство автомобильного съезда с метромоста Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Ноябрь 2009 года. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов на церемонии открытия совмещенного метромоста Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ / купить фото Май 2011 года. Сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов осматривает строительство станции «Горьковская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Выход проходческого щита на поверхность у станции «Горьковская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Февраль 2012 года. Строительство путепровода от Московского шоссе до метромоста Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Март 2012 года. Рабочие метростроя идут вдоль проложенных железнодорожных путей по метромосту Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Май 2012 года. Строительство станции «Горьковская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Октябрь 2012 года. Строительство центрального входа на станцию «Горьковская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Ноябрь 2012 года. Фоторепортеры снимают машиниста первого поезда с ключом от станции «Горьковская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Сентябрь 2013 года. Автоматы для продажи жетонов на станции «Московская» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Ноябрь 2015 года. Рабочий с теодолитом на строительной площадке станции «Стрелка» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Июнь 2016 года. Машинист вылезает из кабины поезда, прибывшего в депо Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Август 2016 года. Выход на поверхность проходческого щита при строительстве перегонного тоннеля до станции «Стрелка» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ / купить фото Июнь 2018 года. Монтажные работы у входа на станцию «Стрелка» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Июнь 2018 года. Открытие станции «Стрелка». Генеральный директор ООО СК «УС-620» Владислав Костенко (справа) вручает ключ от станции директору МП «Нижегородский метрополитен» Олегу Яушеву Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Сентябрь 2023 года. Экскаватор роет котлован для станции «Сенная» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Сентябрь 2023 года. Щит тоннелепроходческого комплекса «Владимир» прибыл на строительную площадку станции «Сенная» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Вид на высотные жилые дома из котлована станции «Сенная» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Левый перегонный тоннель продолжения Автозаводской линии метро Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ / купить фото Май 2025 года. Начало проходки второго перегонного тоннеля от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы» Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 35 Поезд уходит со станции «Ленинская». Именно отсюда началось строительство первой линии Горьковского метро Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын 20 ноября 1985 года. Торжественный митинг по случаю запуска первой линии Горьковского метро прошел на станции «Ленинская» Фото: Коммерсантъ / Николай Мошков 20 ноября 1985 года. Приготовления к запуску первой линии Горьковского метро на станции «Московская» Фото: Коммерсантъ / Николай Мошков Август 1997 года. Рабочий расчищает железнодорожный путь под вагонеткой в строящемся тоннеле Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Март 1998 года. Сидячая забастовка работников нижегородского метростроя Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сентябрь 1999 года. Демонтаж козлового крана, ранее установленного на площади Ленина для строительства станции «Ярмарка» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Октябрь 1999 года. Строительство станции «Буревестник» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Июль 2001 года. Строительство опор совмещенного метромоста через Оку Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Июль 2002 года. Вид на строящийся метромост с самолета Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Август 2002 года. Строительство опор метромоста в районе улицы Черниговской Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Март 2006 года. Вид на строящийся метромост с левого берега Оки Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов Март 2006 года. Вход на станцию «Московская» Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов Август 2008 года. Строительство метромоста Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Август 2008 года. Строительство метромоста Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Ноябрь 2008 года. Пуск метромоста через Оку. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов с ключами, которыми затянута последняя, «золотая» гайка, соединяющая две половины моста Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Апрель 2009 года. Строительство автомобильного съезда с метромоста Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ноябрь 2009 года. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов на церемонии открытия совмещенного метромоста Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Май 2011 года. Сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов осматривает строительство станции «Горьковская» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Выход проходческого щита на поверхность у станции «Горьковская» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Февраль 2012 года. Строительство путепровода от Московского шоссе до метромоста Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Март 2012 года. Рабочие метростроя идут вдоль проложенных железнодорожных путей по метромосту Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Май 2012 года. Строительство станции «Горьковская» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Октябрь 2012 года. Строительство центрального входа на станцию «Горьковская» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ноябрь 2012 года. Фоторепортеры снимают машиниста первого поезда с ключом от станции «Горьковская» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сентябрь 2013 года. Автоматы для продажи жетонов на станции «Московская» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ноябрь 2015 года. Рабочий с теодолитом на строительной площадке станции «Стрелка» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Июнь 2016 года. Машинист вылезает из кабины поезда, прибывшего в депо Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Август 2016 года. Выход на поверхность проходческого щита при строительстве перегонного тоннеля до станции «Стрелка» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Июнь 2018 года. Монтажные работы у входа на станцию «Стрелка» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Июнь 2018 года. Открытие станции «Стрелка». Генеральный директор ООО СК «УС-620» Владислав Костенко (справа) вручает ключ от станции директору МП «Нижегородский метрополитен» Олегу Яушеву Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сентябрь 2023 года. Экскаватор роет котлован для станции «Сенная» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сентябрь 2023 года. Щит тоннелепроходческого комплекса «Владимир» прибыл на строительную площадку станции «Сенная» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Вид на высотные жилые дома из котлована станции «Сенная» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Левый перегонный тоннель продолжения Автозаводской линии метро Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Май 2025 года. Начало проходки второго перегонного тоннеля от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Смотреть

Казань 1 линия, 11 станций, 16,8 км Самая глубокая станция — «Дубравная», 17,5 м Пассажиропоток — 39,4 млн человек в год (2024) Интервал движения — 5,33 мин Открыто 27 августа 2005 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Метроэлектротранс» Казани Фото: «Метроэлектротранс» Казани Идея строительства метро появилась в 1930-х годах, в 1979-м город стал миллионником, но проект никак не могли запустить — сначала из-за нехватки финансирования, а потом из-за распада СССР. К созданию подземки приступили лишь в 1997 году. Планировалось заложить три линии протяженностью более 46 км. Сегодня в Казани действует одна линия — «Центральная». Открытие метро в 2005 году было приурочено к тысячелетию города. Подземка стала самой молодой в России и единственной построенной после распада СССР. Все указатели в метро дублируются на трех языках: русском, татарском и английском.

Новосибирск 2 линии, 14 станций, 15,9 км Самая глубокая станция — «Сибирская», 15 м Пассажиропоток — 86,1 млн человек в год (2024) Интервал движения — 3–3,5 мин Открыто 7 января 1986 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Новосибирский метрополитен» Фото: «Новосибирский метрополитен» Задумка создать метро в Новосибирске появилась в 1954 году, еще до того, как город стал миллионником. Тогда инициативе не хватало финансовой поддержки. Проблема решилась после приезда в Новосибирск генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в 1972 году: он выделил средства на строительство. Работы начались в 1979-м. Согласно плану, метро должно было состоять из трех линий, суммарная длинна которых составила бы 91,4 км, но реализации планов такого масштаба снова помешала нехватка средств. В 1990-х в строительстве наступила пауза, а с возобновлением работ в нулевых скорость сильно упала: за 25 лет было открыто только четыре станции. Благодаря устойчивому грунту глубоко прокладывать тоннели не потребовалось. Правда, из-за небольшой глубины залегания новосибирское метро не может служить убежищем. Самая неглубокая из станций — «Площадь Ленина»: ее верхнюю точку и проезжую часть Красного проспекта разделяют всего 50 см. Новосибирску принадлежит самый длинный в мире метромост. Он соединяет «Студенческую» и «Речной вокзал», расположенные на разных берегах Оби. Протяженность метромоста достигает 2,1 км, при этом точная длина меняется от сезона к сезону: из-за перепада температур металлические балки регулярно сжимаются и удлиняются примерно на 50 см.

Екатеринбург 1 линия, 9 станций, 12,7 км Самая глубокая станция — «Чкаловская», 43 м Пассажиропоток — 48,5 млн человек в год (2024) Интервал движения — 3–4 мин Открыто 27 апреля 1991 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургский метрополитен Фото: Екатеринбургский метрополитен О строительстве метро в Екатеринбурге (до 1991 года — Свердловск) заговорили в 1967 году, как только город стал миллионником. После долгой геологоразведочной подготовки и утверждения планов к стройке были готовы приступить, но останавливал недостаток средств — нужно было всесоюзное финансирование. Город получил его только благодаря поездке первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина в Москву в конце 1970-х. Ельцин встретился с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и, как он утверждает в своих мемуарах «Исповедь на заданную тему», надиктовал лидеру страны резолюцию о создании уральской подземки. Впоследствии Борис Ельцин курировал весь процесс строительства, вплоть до оформления станций. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Станция метро «Площадь 1905 года» (Екатеринбург) Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ / купить фото Вагон поезда в екатеринбургском метро Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ / купить фото Станция метро «Чкаловская» Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Станция метро «Площадь 1905 года» (Екатеринбург) Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ / купить фото Вагон поезда в екатеринбургском метро Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ / купить фото Станция метро «Чкаловская» Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ К прокладке тоннелей приступили в 1980 году. Планировалось построить три ветки и 40 станций. Срок сдачи работ назначили на 1990-й, за год до намеченной даты будущих машинистов отправили в Харьков на обучение. Но открыли метро только в 1991 году — всего три станции, которые можно было проехать за 12 минут. Это была последняя сеть подземного транспорта, запущенная в СССР. В конце 1990-х уральское метро закупило московские жетоны и ввело их в обращение, после того как столица перестала ими пользоваться.

Фотогалерея Как строили и открывали последние станции метро в Екатеринбурге Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строящаяся станция метро "Чкаловская", 2011 год. Первые станции метро в Екатеринбурге открыли еще в апреле 1991 года Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Спуск на станцию метро "Чкаловская" во время строительства. Станция глубокого заложения, односводчатая. Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Станция получила название по Чкаловскому району города. Который в свою очередь назван в честь легендарного летчика Валерия Чкалова (1904 - 1938). Фото: Ксения Хилаева, предоставлено администрацией Екатеринбурга Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай (2012 год) во время открытия станции метро "Чкаловская" Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга Пассажиры спускаются на станцию "Чкаловская" в день ее открытия Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга И первый пассажиры 28 июля 2012 года Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ А это строительство станции "Ботаническая", она является конечной, но строили ее перед "Чкаловской" Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга Первые лица области и города в строящейся станции "Ботаническая" Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга "Ботаническая" стала предпоследней станцией, которую построили и открыли в Екатеринбурге Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга "Ботаническая" является конечной станцией первой (и единственной) линии метрополитена Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Узнаваемые "пчелиные соты" "Ботанической". Рабочий во время строительства Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга Рабочие заносят турникеты на строящуюся станцию Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга "Ботаническую открыли в ноябре 2011 года. На открытие приезжал президента России Дмитрий Медведев. На фото Дмитрий Медведев (в центре) и Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время осмотра вестибюля новой станции метро Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ / купить фото Президент России Дмитрий Медведев (в центре) и губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время встречи с метростроевцами на станции метро «Ботаническая». Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 15 Строящаяся станция метро "Чкаловская", 2011 год. Первые станции метро в Екатеринбурге открыли еще в апреле 1991 года Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Спуск на станцию метро "Чкаловская" во время строительства. Станция глубокого заложения, односводчатая. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Станция получила название по Чкаловскому району города. Который в свою очередь назван в честь легендарного летчика Валерия Чкалова (1904 - 1938). Фото: Ксения Хилаева, предоставлено администрацией Екатеринбурга Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай (2012 год) во время открытия станции метро "Чкаловская" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга Пассажиры спускаются на станцию "Чкаловская" в день ее открытия Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга И первый пассажиры 28 июля 2012 года Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков А это строительство станции "Ботаническая", она является конечной, но строили ее перед "Чкаловской" Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга Первые лица области и города в строящейся станции "Ботаническая" Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга "Ботаническая" стала предпоследней станцией, которую построили и открыли в Екатеринбурге Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга "Ботаническая" является конечной станцией первой (и единственной) линии метрополитена Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Узнаваемые "пчелиные соты" "Ботанической". Рабочий во время строительства Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга Рабочие заносят турникеты на строящуюся станцию Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга "Ботаническую открыли в ноябре 2011 года. На открытие приезжал президента России Дмитрий Медведев. На фото Дмитрий Медведев (в центре) и Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время осмотра вестибюля новой станции метро Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Президент России Дмитрий Медведев (в центре) и губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время встречи с метростроевцами на станции метро «Ботаническая». Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Смотреть

Самара 1 линия, 10 станций, 11,6 км Самая глубокая станция — «Гагаринская», 17,5 м Пассажиропоток — 12,6 млн человек в год (2024) Интервал движения — 8 мин Открыто 26 декабря 1987 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Самарский метрополитен Фото: Самарский метрополитен Впервые о метро Самары (до 1991 года — Куйбышев), задумались в 1942 году, но из-за войны к проекту вернулись только в 1977-м. К строительству приступили еще через три года. План включал три линии. Реализовать смогли только одну, в момент открытия она включала четыре станции. До исторического района единственная построенная ветка не доходит — она соединяет жилые кварталы с промышленными. Для того чтобы связать вокзал с центром города, планируется построить еще пять станций. Именно в этой подземке снимали фильм-катастрофу «Метро» (2013), хотя действие и происходит в столице. Декорациями к истории о наводнении стала станция «Московская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Станция метро «Алабинская» (Самара) Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Станция метро «Алабинская» Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Станция метро «Гагаринская» Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Станция метро «Алабинская» (Самара) Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Станция метро «Алабинская» Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Станция метро «Гагаринская» Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ / купить фото

Волгоград (метротрам) 1 ветка, 22 станции, 17,3 км Самая глубокая станция — «Профсоюзная», 14 м Пассажиропоток — 6,8 млн человек в год (2024) Интервал движения — 7 мин Открыт 5 ноября 1984 года Единственный в России функционирующий метротрам. Транспортная система города перестала справляться с нагрузкой в 1960-х, еще до того, как город стал миллионником. Вместо заложения подземки решили усовершенствовать существовавшую с начала ХХ века сеть трамваев — дополнить ее скоростной линией в обход пробок. Большая часть станций — наземные, с них и начали строительство метротрама в 1970 году. Тоннели же построены по нормативам и габаритам метрополитена, станции рассчитаны на прием длинного состава. Часть стандартов не подходила для трамваев: например, требовалось меньшее электрическое напряжение, большая высота потолка (питание устроено от проводов сверху, а не от рельсов снизу), особый формат депо и платформ. Создатели нового вида волгоградского транспорта работали одновременно и над заложением путей, и над модификацией самих вагонов. Во время строительства под землей обнаружили минометный склад и остатки архива НКВД 1930-х годов. Линия метротрама тянется с севера к центру и охватывает пять районов Волгограда из восьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Станция метро «Комсомольская» (Волгоград) Фото: Виктор Карасев / Фотобанк Лори Станция «Комсомольская» Фото: Игорь Литвяк / Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 2 Станция метро «Комсомольская» (Волгоград) Фото: Виктор Карасев / Фотобанк Лори Станция «Комсомольская» Фото: Игорь Литвяк / Фотобанк Лори

Нереализованные проекты Омск 0 веток, 1 станция, 7,5 км Заморожено Создать метро в Омске задумали в конце 1980-х, а строить его начали в 1992 году. Планировалось проложить две ветки общей протяженностью 34 км. Созданные в рамках плана объекты функционируют сегодня не по назначению: по двухуровневому метромосту через Иртыш ездят машины, а станция «Библиотека Пушкина» работает как подземный переход. С 2019 года проект законсервирован и ожидает федерального решения и финансирования. Власти рассматривают возможность строительства еще пяти станций с целью объединить в дальнейшем метро с трамвайной сетью. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительство омского метро Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Строительство омского метро Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ / купить фото Красноярск 0 веток, 0 станций, 10,4 км Строится Строительство началось в 1995 году. Оно неоднократно приостанавливалось из-за финансовых проблем и было законсервировано в 2013-м. В 2022 году проект решили снова запустить, выбрав нового подрядчика и скорректировав план. Вместо метро в Красноярске появится метротрам. Заложить планируется шесть станций. По сравнению со старой задумкой нынешняя требует меньше вложений. Власти сэкономят на эскалаторах, расположив станции ближе к поверхности или над ней. Также расширится территориальный охват сети. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cтроительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового электротранспорта (метро) в Красноярске Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Cтроительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового электротранспорта (метро) в Красноярске Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Челябинск 0 веток, 2 станции, 3,9 км Строится Строить метро начали в 1992 году, но в нулевые проект заморозили из-за нехватки денег. К идее вернулись в 2023-м и решили интегрировать метро в трамвайную сеть. Построить планируется пять станций, из которых только две будут подземные. Общая протяженность путей, согласно проекту, более 9 км. Ростов-на-Дону 0 веток, 0 станций, 0 км Заморожено Первый проект разработан в 1980 году, но планы нарушили нехватка средств и развал СССР. В 2008-м к идее создания подземки в городе вернулись. Появилось Управление метро, были проведены предпроектные работы по разработке первой линии из девяти станций. В 2015 году организацию расформировали, а проект повторно заморозили. На предварительные работы ушло около 300 млн руб. Основными проблемами реализации плана стали отсутствие федерального финансирования и недостаточный для вывода на самоокупаемость пассажиропоток. Воронеж 0 веток, 0 станций, 0 км Заморожено Строить метро хотели еще с 1980-х — население города уже приближалась к отметке в один миллион. После распада СССР проект заморозили. К обсуждению вернулись в 2017-м. Власти получили несколько вариантов плана, но ни один не утвердили. Идею снова отложили на неопределенный срок и сфокусировались на создании метробуса (реализация проекта также затягивалась, строительство до сих пор не начали).

Подготовила Олеся Мельничук