Подземная жизнь России
Особенности метро в разных городах страны
2 октября в России метростроители отмечают профессиональный праздник. В этот день 95 лет назад Совнарком СССР принял решение о начале строительства московской подземки. На сегодня по всей стране проложено около 770 км путей городского подземного транспорта, благодаря чему по протяженности российское метро занимает пятое место в мире. В каких еще городах помимо Москвы есть подземка, а где ее хотели построить, но так и не смогли — в материале “Ъ”.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
17 линий, 309 станций, 571,7 км (включая МЦК) Самая глубокая станция — «Парк Победы», 84 м Пассажиропоток — 2,26 млрд человек в год (2024) Интервал движения — 1,5–1,7 мин Открыто 15 мая 1935 года Фото: Градостроительный Комплекс Москвы Планы по созданию метро в Москве появились еще в 1875 году. За 55 лет были предложены пять проектов, но власти их не согласовали. Только после транспортного коллапса 1931 года, когда из-за снегопада все движение наземного транспорта в городе остановилось на целый день, был основан «Метрострой» и заложены испытательные тоннели. Работы начались в 1933-м. Первую, красную (Сокольническую), ветку заложили с использованием смешанных технологий: котлованным (берлинским), траншейным (парижским), горным способами и методом щитовой проходки (лондонским). Последний в дальнейшем стал основным способом строительства тоннелей — СССР разработал собственные механизмы на основе британских технологий компании Markham & Co. Московское метро стало первым в Советском Союзе. Оно создавалось как «дворец для народа» и должно было выполнять в том числе идеологическую функцию, поэтому большое внимание уделяли оформлению вестибюлей. В 1939 году проект станции «Маяковская» получил гран-при Всемирной выставки в Нью-Йорке. В 1937 и 1958 годах на международных конкурсах в Париже и Брюсселе был отмечен проект «Кропоткинской» (ранее — «Дворец Советов»). К настоящему времени 48 станций столичного метрополитена имеют статус объектов культурного наследия
Москва
17 линий, 309 станций, 571,7 км (включая МЦК)
Самая глубокая станция — «Парк Победы», 84 м
Пассажиропоток — 2,26 млрд человек в год (2024)
Интервал движения — 1,5–1,7 мин
Открыто 15 мая 1935 года
Фото: Градостроительный Комплекс Москвы
Планы по созданию метро в Москве появились еще в 1875 году. За 55 лет были предложены пять проектов, но власти их не согласовали. Только после транспортного коллапса 1931 года, когда из-за снегопада все движение наземного транспорта в городе остановилось на целый день, был основан «Метрострой» и заложены испытательные тоннели. Работы начались в 1933-м. Первую, красную (Сокольническую), ветку заложили с использованием смешанных технологий: котлованным (берлинским), траншейным (парижским), горным способами и методом щитовой проходки (лондонским). Последний в дальнейшем стал основным способом строительства тоннелей — СССР разработал собственные механизмы на основе британских технологий компании Markham & Co.
Московское метро стало первым в Советском Союзе. Оно создавалось как «дворец для народа» и должно было выполнять в том числе идеологическую функцию, поэтому большое внимание уделяли оформлению вестибюлей. В 1939 году проект станции «Маяковская» получил гран-при Всемирной выставки в Нью-Йорке. В 1937 и 1958 годах на международных конкурсах в Париже и Брюсселе был отмечен проект «Кропоткинской» (ранее — «Дворец Советов»). К настоящему времени 48 станций столичного метрополитена имеют статус объектов культурного наследия
Фотогалерея
История московской подземки
Санкт-Петербург
6 линий, 75 станций, 131 км
Самая глубокая станция — «Адмиралтейская», 86 м
Пассажиропоток — 686 млн человек в год (2024)
Интервал движения — 1,45–2,30 мин
Открыто 15 ноября 1955 года
Фото: Петербургский метрополитен
Первые приготовления к строительству метро в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) прошли в январе 1941 года, за полгода успели заложить около 700 метров тоннелей, но из-за войны проект пришлось заморозить. Чтобы защитить их от обрушения, тоннели затопили водой. К созданию метро вернулись через шесть лет. Первую очередь открыли в 1955 году — красную, как и в Москве, ветку (Кировско-Выборгскую линию). В 1981 году ленинградцы установили мировой рекорд по скорости проходки, который не побит до сих пор: за 30 дней было проложено 1250 м тоннелей. Также подземка Северной столицы занимает на сегодня первое место в мире по средней глубине залегания станций — 59 м. В санкт-петербургском метро работает 12 станций закрытого типа, когда платформу от путей отделяет сплошная стена с раздвижными дверями. Технология появилась из экономии — предполагалось урезать расходы на облицовку вестибюля. Однако впоследствии оказалось, что ежегодное обслуживание механизмов выходит дороже, чем единоразовое оформление. В 2014 году британская газета The Guardian в списке 12 самых красивых в мире станций назвал в том числе и санкт-петербургскую — «Автово».
Нижний Новгород
2 линии, 15 станций, 21,8 км
Самая глубокая станция — «Горьковская», 16 м
Пассажиропоток — 35,9 млн человек в год (2024)
Интервал движения — 5–7 мин
Открыто 20 ноября 1985 года
Фото: Нижегородское метро
Метро в Горьком (ныне Нижний Новгород) заложили третьим по очереди в России, строительство началось в конце 1977 года. Метро должно было стать транспортом для рабочих — оно связало жилые кварталы с заводскими в заречной части города. В первые годы пассажиропоток достигал 65,5 млн человек в год, но с падением промышленного производства в 1990-х нагрузка резко сократилась. Тогда обнаружился запрос на строительство тоннелей в историческом районе города, где концентрируются вузы и культурные центры. Во время строительства было сделано множество интересных и порой неожиданных находок. Например, строители обнаружили 250-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны, клад с ценными монетами, старинный деревянный мост. Нижегородские жетоны по своим техническим параметрам сходны с петербургскими. Поэтому, чтобы не допустить их отток в Северную столицу (где стоимость проезда выше), с 2010 года монетки для оплаты проезда стали делать с отверстием посередине.
Фотогалерея
Как развивался нижегородский метрополитен
Казань
1 линия, 11 станций, 16,8 км
Самая глубокая станция — «Дубравная», 17,5 м
Пассажиропоток — 39,4 млн человек в год (2024)
Интервал движения — 5,33 мин
Открыто 27 августа 2005 года
Фото: «Метроэлектротранс» Казани
Идея строительства метро появилась в 1930-х годах, в 1979-м город стал миллионником, но проект никак не могли запустить — сначала из-за нехватки финансирования, а потом из-за распада СССР. К созданию подземки приступили лишь в 1997 году. Планировалось заложить три линии протяженностью более 46 км. Сегодня в Казани действует одна линия — «Центральная». Открытие метро в 2005 году было приурочено к тысячелетию города. Подземка стала самой молодой в России и единственной построенной после распада СССР. Все указатели в метро дублируются на трех языках: русском, татарском и английском.
Новосибирск
2 линии, 14 станций, 15,9 км
Самая глубокая станция — «Сибирская», 15 м
Пассажиропоток — 86,1 млн человек в год (2024)
Интервал движения — 3–3,5 мин
Открыто 7 января 1986 года
Фото: «Новосибирский метрополитен»
Задумка создать метро в Новосибирске появилась в 1954 году, еще до того, как город стал миллионником. Тогда инициативе не хватало финансовой поддержки. Проблема решилась после приезда в Новосибирск генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в 1972 году: он выделил средства на строительство. Работы начались в 1979-м. Согласно плану, метро должно было состоять из трех линий, суммарная длинна которых составила бы 91,4 км, но реализации планов такого масштаба снова помешала нехватка средств. В 1990-х в строительстве наступила пауза, а с возобновлением работ в нулевых скорость сильно упала: за 25 лет было открыто только четыре станции.
Благодаря устойчивому грунту глубоко прокладывать тоннели не потребовалось. Правда, из-за небольшой глубины залегания новосибирское метро не может служить убежищем. Самая неглубокая из станций — «Площадь Ленина»: ее верхнюю точку и проезжую часть Красного проспекта разделяют всего 50 см. Новосибирску принадлежит самый длинный в мире метромост. Он соединяет «Студенческую» и «Речной вокзал», расположенные на разных берегах Оби. Протяженность метромоста достигает 2,1 км, при этом точная длина меняется от сезона к сезону: из-за перепада температур металлические балки регулярно сжимаются и удлиняются примерно на 50 см.
Екатеринбург
1 линия, 9 станций, 12,7 км
Самая глубокая станция — «Чкаловская», 43 м
Пассажиропоток — 48,5 млн человек в год (2024)
Интервал движения — 3–4 мин
Открыто 27 апреля 1991 года
Фото: Екатеринбургский метрополитен
О строительстве метро в Екатеринбурге (до 1991 года — Свердловск) заговорили в 1967 году, как только город стал миллионником. После долгой геологоразведочной подготовки и утверждения планов к стройке были готовы приступить, но останавливал недостаток средств — нужно было всесоюзное финансирование. Город получил его только благодаря поездке первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина в Москву в конце 1970-х. Ельцин встретился с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и, как он утверждает в своих мемуарах «Исповедь на заданную тему», надиктовал лидеру страны резолюцию о создании уральской подземки. Впоследствии Борис Ельцин курировал весь процесс строительства, вплоть до оформления станций.
К прокладке тоннелей приступили в 1980 году. Планировалось построить три ветки и 40 станций. Срок сдачи работ назначили на 1990-й, за год до намеченной даты будущих машинистов отправили в Харьков на обучение. Но открыли метро только в 1991 году — всего три станции, которые можно было проехать за 12 минут. Это была последняя сеть подземного транспорта, запущенная в СССР. В конце 1990-х уральское метро закупило московские жетоны и ввело их в обращение, после того как столица перестала ими пользоваться.
Фотогалерея
Как строили и открывали последние станции метро в Екатеринбурге
Самара
1 линия, 10 станций, 11,6 км
Самая глубокая станция — «Гагаринская», 17,5 м
Пассажиропоток — 12,6 млн человек в год (2024)
Интервал движения — 8 мин
Открыто 26 декабря 1987 года
Фото: Самарский метрополитен
Впервые о метро Самары (до 1991 года — Куйбышев), задумались в 1942 году, но из-за войны к проекту вернулись только в 1977-м. К строительству приступили еще через три года. План включал три линии. Реализовать смогли только одну, в момент открытия она включала четыре станции. До исторического района единственная построенная ветка не доходит — она соединяет жилые кварталы с промышленными. Для того чтобы связать вокзал с центром города, планируется построить еще пять станций. Именно в этой подземке снимали фильм-катастрофу «Метро» (2013), хотя действие и происходит в столице. Декорациями к истории о наводнении стала станция «Московская».
Волгоград (метротрам)
1 ветка, 22 станции, 17,3 км
Самая глубокая станция — «Профсоюзная», 14 м
Пассажиропоток — 6,8 млн человек в год (2024)
Интервал движения — 7 мин
Открыт 5 ноября 1984 года
Единственный в России функционирующий метротрам. Транспортная система города перестала справляться с нагрузкой в 1960-х, еще до того, как город стал миллионником. Вместо заложения подземки решили усовершенствовать существовавшую с начала ХХ века сеть трамваев — дополнить ее скоростной линией в обход пробок. Большая часть станций — наземные, с них и начали строительство метротрама в 1970 году. Тоннели же построены по нормативам и габаритам метрополитена, станции рассчитаны на прием длинного состава. Часть стандартов не подходила для трамваев: например, требовалось меньшее электрическое напряжение, большая высота потолка (питание устроено от проводов сверху, а не от рельсов снизу), особый формат депо и платформ. Создатели нового вида волгоградского транспорта работали одновременно и над заложением путей, и над модификацией самих вагонов. Во время строительства под землей обнаружили минометный склад и остатки архива НКВД 1930-х годов. Линия метротрама тянется с севера к центру и охватывает пять районов Волгограда из восьми.
Нереализованные проекты
Омск
0 веток, 1 станция, 7,5 км
Заморожено
Создать метро в Омске задумали в конце 1980-х, а строить его начали в 1992 году. Планировалось проложить две ветки общей протяженностью 34 км. Созданные в рамках плана объекты функционируют сегодня не по назначению: по двухуровневому метромосту через Иртыш ездят машины, а станция «Библиотека Пушкина» работает как подземный переход. С 2019 года проект законсервирован и ожидает федерального решения и финансирования. Власти рассматривают возможность строительства еще пяти станций с целью объединить в дальнейшем метро с трамвайной сетью.
Красноярск
0 веток, 0 станций, 10,4 км
Строится
Строительство началось в 1995 году. Оно неоднократно приостанавливалось из-за финансовых проблем и было законсервировано в 2013-м. В 2022 году проект решили снова запустить, выбрав нового подрядчика и скорректировав план. Вместо метро в Красноярске появится метротрам. Заложить планируется шесть станций. По сравнению со старой задумкой нынешняя требует меньше вложений. Власти сэкономят на эскалаторах, расположив станции ближе к поверхности или над ней. Также расширится территориальный охват сети.
Челябинск
0 веток, 2 станции, 3,9 км
Строится
Строить метро начали в 1992 году, но в нулевые проект заморозили из-за нехватки денег. К идее вернулись в 2023-м и решили интегрировать метро в трамвайную сеть. Построить планируется пять станций, из которых только две будут подземные. Общая протяженность путей, согласно проекту, более 9 км.
Ростов-на-Дону
0 веток, 0 станций, 0 км
Заморожено
Первый проект разработан в 1980 году, но планы нарушили нехватка средств и развал СССР. В 2008-м к идее создания подземки в городе вернулись. Появилось Управление метро, были проведены предпроектные работы по разработке первой линии из девяти станций. В 2015 году организацию расформировали, а проект повторно заморозили. На предварительные работы ушло около 300 млн руб. Основными проблемами реализации плана стали отсутствие федерального финансирования и недостаточный для вывода на самоокупаемость пассажиропоток.
Воронеж
0 веток, 0 станций, 0 км
Заморожено
Строить метро хотели еще с 1980-х — население города уже приближалась к отметке в один миллион. После распада СССР проект заморозили. К обсуждению вернулись в 2017-м. Власти получили несколько вариантов плана, но ни один не утвердили. Идею снова отложили на неопределенный срок и сфокусировались на создании метробуса (реализация проекта также затягивалась, строительство до сих пор не начали).