Премьер Норвегии: разговор с Путиным прошел без споров
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным с участием президента Финляндии Александра Стубба прошел без споров, у каждого была возможность высказать свое мнение.
«Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно. Приходилось переводить с английского на русский и потом наоборот. В значительной степени этот разговор осветил текущую ситуацию, а также предоставил возможность представить точки зрения, которые, как мы знаем, Украина хотела бы донести»,— заявил Йонас Гар Стёре в эфире телеканала NRK.
По словам норвежского премьера, Владимир Путин во время разговора дал понять, что «существуют нерешенные вопросы, которые должны быть урегулированы в ходе переговоров». «Именно эти сложные и зачастую болезненные шаги предшествуют заключению подобного соглашения»,— подчеркнул Йонас Гар Стёре.
Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. Финская сторона назвала разговор откровенным и содержательным. Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обратил внимание на конфронтационную политику страны ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий. Стороны договорились продолжать прямые контакты.