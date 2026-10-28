Премьер Норвегии: разговор с Путиным прошел без споров

«Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно. Приходилось переводить с английского на русский и потом наоборот. В значительной степени этот разговор осветил текущую ситуацию, а также предоставил возможность представить точки зрения, которые, как мы знаем, Украина хотела бы донести»,— заявил Йонас Гар Стёре в эфире телеканала NRK.