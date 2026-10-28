Airbus и Air France-KLM объявили о создании СП

Стороны ожидают, что Alpha Component Solutions позволит решить ряд проблем, связанных с крайне высоким спросом на флагманский лайнер A350. Создание в рамках СП единого глобального пула общего доступа к запчастям для лайнера позволит снизить затраты для авиакомпаний. А интеграция логистических сетей Airbus и сервисного центра Air France Industries KLM Engineering & Intelligence должна оптимизировать цепочки поставок. В результате, как считают участники СП, время простоя A350 из-за поломок и техобслуживания будет значительно сокращено. Alpha Component Solutions уже обслуживает и обеспечивает запчастями более 500 лайнеров A350 по всему миру.