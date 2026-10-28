Новое качество микросхем

— Этот вопрос сейчас выходит на первый план. Дело в том, что, злоумышленник всегда идет по самой легкой дорожке, то есть он, метафорично, «подходя к яблоне, срывает самое низкорастущее яблоко». Между тем, средства защиты информации на уровне программных средств стали настолько серьезными, что достаточно часто злоумышленнику дешевле и проще атаковать то или иное устройство через какие-то аппаратные уязвимости, которые, с одной стороны, сейчас доступны для исследования, с другой стороны, их устранить стоит гораздо дороже, чем выпустить обновление для программного обеспечения. Цикл обновления программного обеспечения, как только появляется какая-то уязвимость, может составить несколько недель, не более месяца. В принципе программное обеспечение никогда не заканчивает свой цикл, оно никогда не имеет финальную версию, всегда обновляется. А для микросхем любое обновление, изменение кристалла — это минимум полгода. Поэтому уязвимость, найденная в микросхеме, с большой гарантией в этом типе кристаллов останется практически на весь срок эксплуатации. С этим надо что-то делать. Поэтому вопросы, связанные с защитой информации от атак на аппаратную часть, становятся достаточно актуальными. Для микросхем особенно важно сразу делать хорошо, чем торопиться выпускать на рынок небезопасный кристалл в надежде потом оперативно залатать дыру.