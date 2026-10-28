Мантуров: предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечивают возросшие потребности российской армии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он назвал приоритетом ОПК поставки вооружений для нужд СВО и постоянное совершенствование изделий.
«Говоря о промышленности, конечно, не могу не отметить работу наших оборонных заводов. Предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа и продолжают обеспечивать возросшие потребности вооруженных сил»,— сказал господин Мантуров на заседании Совета федерации (цитата по ТАСС).
В январе президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову заняться вопросом производительности труда в военно-промышленном комплексе. Господин Путин также призвал выявлять нецелевое использование средств на гособоронзаказы. Минобороны предложило изменить порядок разработки стандартов, применяемых при выполнении ГОЗ.