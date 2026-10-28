Мантуров: предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечивают возросшие потребности российской армии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он назвал приоритетом ОПК поставки вооружений для нужд СВО и постоянное совершенствование изделий.