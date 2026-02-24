Путин: важно выявлять нецелевое использование средств на гособоронзаказы

Президент России Владимир Путин отметил важность выявления нецелевого использования средств, которые выделяются на государственный оборонный заказ и национальные проекты.

«Как и прежде, важная задача органов безопасности — это борьба с коррупцией»,— сказал господин Путин на заседании коллегии ФСБ (цитата по сайту Кремля). Он отметил, что также необходимо выявлять нецелевое использование средств на реализацию федеральных и региональных программ.

Владимир Путин также заявил, что в условиях санкционного давления на Россию важно защищать права российского бизнеса и активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах. Президент подчеркнул, что от этого зависит эффективность проведения импортно-экспортных операций.