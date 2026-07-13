ГОСТ с военной приемкой

Минобороны предложило изменить порядок разработки стандартов, применяемых при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Подготовленный ведомством проект постановления предусматривает механизм, который позволит отдельным национальным стандартам РФ после согласования с государственными заказчиками ГОЗ использоваться одновременно в гражданской и оборонной сферах. По замыслу разработчиков, это должно устранить существующую коллизию между национальными стандартами и обязательными документами оборонной стандартизации, а также ускорить обновление нормативной базы ГОЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линейка стандартов для гражданских беспилотников может пригодиться при выполнении государственного оборонного заказа

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Линейка стандартов для гражданских беспилотников может пригодиться при выполнении государственного оборонного заказа

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проект постановления был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 13 июля. Документ вносит изменения в действующее с 2017 года положение о стандартизации оборонной продукции. Ключевое нововведение — присвоение отдельным национальным стандартам РФ статуса стандартов с едиными требованиями для оборонной и народно-хозяйственной продукции.

Сейчас система построена на двух контурах.

Первый — национальная система стандартизации: Росстандарт утверждает нацстандарты (ГОСТ Р), которые применяются, как правило, добровольно.

Второй — документы по стандартизации оборонной продукции (ДСОП), включая государственные военные стандарты, обязательные для участников ГОЗ.

Использование гражданских стандартов в оборонной сфере допускается и сейчас, но новый статус будет получать сам нацстандарт, если его требования применимы для обеих сфер.

Как отмечают разработчики документа, сейчас наличие национального стандарта с аналогичной областью применения может стать основанием для отказа в разработке документа оборонной стандартизации. При этом они не всегда учитывают требования конкретного заказчика ГОЗ. По мнению авторов проекта, это создает ситуацию, при которой гражданский стандарт может препятствовать обновлению обязательной нормативной базы оборонной продукции.

Новый механизм предусматривает участие госзаказчиков на этапе разработки стандарта. Росстандарт ежегодно будет формировать перечень тем на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, а также «Росатома» и «Роскосмоса». Проекты направят в Минобороны и другим заказчикам ГОЗ, после чего Росстандарт присвоит новый статус.

На практике новый порядок может сократить количество параллельных нормативных документов, отметил источник “Ъ” в одном из предприятий, работающих в сфере государственного оборонного заказа.

По его словам, производители продукции двойного назначения в ряде случаев вынуждены учитывать разные требования для гражданского рынка и ГОЗ. Смысл механизма — не отказ от военной стандартизации, а отказ от отдельных оборонных документов там, где требования совпадают. Военные стандарты при этом сохранятся для случаев, когда заказчику необходимы дополнительные требования к продукции.

Потенциальной областью применения документа могут быть отрасли двойного назначения, где гражданские и военные разработки используют сходные технологии. Ярким примером является рынок беспилотных авиационных систем (БАС): в России уже сформирована линейка стандартов для гражданских БАС, регулирующих их классификацию, разработку и требования к ним. Если такие документы получат новый статус, их можно будет официально применять и в оборонной сфере.

При этом речь не идет о закупке военной техники по гражданским стандартам. Эффект лежит в закреплении единых требований к технологиям, компонентам и испытаниям одним документом для разных сфер применения. Особенно это может быть востребовано для электронных модулей, систем управления, средств связи, материалов и элементов электропитания.

Сам проект пока не определяет все практические детали применения механизма. Порядок присвоения и лишения статуса, а также критерии оценки документов Минобороны должны быть установлены отдельными нормативными актами.

Дмитрий Сотак