Путин обратил внимание Мантурова на производительность труда в оборонке

Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову заняться вопросом производительности труда в военно-промышленном комплексе.

«Я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены, — сказал президент на встрече с вице-премьером, — и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда».

По словам господина Мантурова, в ОПК работают 3,8 млн человек. За последние три года общая численность сотрудников выросла на 800 тыс. человек. Он добавил, что «мы все равно видим повышение производительности труда». Предприятия этой сферы в 2025 году выполнили все задания в рамках гособоронзаказа, подчеркнул вице-премьер.