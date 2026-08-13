ГК «Дело» приостановила работу зернового терминала в Новороссийске

ГК «Дело» приостановила операционную деятельность зернового терминала в порту Новороссийска. Мера принята ради безопасности работников и инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании.

Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и другие операции, уточнили в компании. О сроках возобновления работы ГК «Дело» сообщит позже.

Зерновой терминал КСК входит в «ДелоПортс» — холдинг, управляющий активами ГК «Дело» в Новороссийске. Объем перевалки зерна на терминале составляет 7,4 млн тонн в год. Железнодорожный прием составляет 180 вагонов в сутки, автомобильный — 800 зерновозов в сутки.

В ночь на 12 августа ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край при помощи беспилотников. Представитель владеющего долей в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) «Деметра-Холдинга» сообщил, что БПЛА атаковали Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). В ОЗК позднее сообщили, что при атаке дронов была повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Черноморский террор».