ГК «Дело» приостановила работу зернового терминала в Новороссийске
ГК «Дело» приостановила операционную деятельность зернового терминала в порту Новороссийска. Мера принята ради безопасности работников и инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании.
Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и другие операции, уточнили в компании. О сроках возобновления работы ГК «Дело» сообщит позже.
Зерновой терминал КСК входит в «ДелоПортс» — холдинг, управляющий активами ГК «Дело» в Новороссийске. Объем перевалки зерна на терминале составляет 7,4 млн тонн в год. Железнодорожный прием составляет 180 вагонов в сутки, автомобильный — 800 зерновозов в сутки.
В ночь на 12 августа ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край при помощи беспилотников. Представитель владеющего долей в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) «Деметра-Холдинга» сообщил, что БПЛА атаковали Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). В ОЗК позднее сообщили, что при атаке дронов была повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов.
Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Черноморский террор».
В результате атаки украинских беспилотников 12 августа 2026 года в Новороссийске были повреждены два зерновых терминала: Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), входящий в группу ОЗК, и Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), входящий в «Деметра-Холдинг». Обломки БПЛА упали на четыре предприятия города. В результате атаки на Краснодарский край погибли два человека, включая ребенка, и пострадали 12 человек.