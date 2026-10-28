«Промпарк» объявил закупку на 11,7 млн рублей для ОЭЗ «Ижевск»
Подрядчика для строительства газовых сетей ищут до 11 ноября
АО «Управляющая компания „Промпарк“» объявило конкурс на строительство сетей газоснабжения для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» в Завьяловском районе Удмуртии. Начальная цена контракта составляет 11,65 млн руб. Закупка опубликована 23 октября.
Заявки на участие принимаются до 11 ноября. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2027 года.
ОЭЗ «Ижевск» площадью 190 га создается в Завьяловском районе. Удмуртия направила заявку на присвоение площадке статуса ОЭЗ в Минэкономразвития РФ в марте 2026 года. Власти рассчитывают завершить ввод всех видов инфраструктуры в этом году; газ на площадку был подведен в октябре 2025 года. По данным, приведенным ранее властями и участниками проектов, на площадке будущей ОЭЗ уже реализуются инвестиционные проекты с вложениями свыше 15 млрд руб. При этом отдельно финансируется создание инженерной инфраструктуры зоны за счет государственных средств.
В мае правительство Удмуртии сообщало, что общий объем капитальных вложений в строительство объектов ОЭЗ в 2024–2029 годах составит чуть более 5,1 млрд руб. На 2026 год «Промпарку» предусмотрена субсидия в размере 1,2 млрд руб. на капитальные вложения, в том числе на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства и автодорог.
По состоянию на сентябрь соглашения заключены с пятью резидентами будущей ОЭЗ. По оценке Минэкономики Удмуртии, реализация проектов должна принести в консолидированный бюджет региона 4,5 млрд руб. до 2035 года. Среди заявленных производств — комбинат по обработке рулонной стали, производство сырья для промышленных смесей и логистический центр со сборкой туристических автобусов.