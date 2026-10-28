«Промпарк» объявил закупку на 11,7 млн рублей для ОЭЗ «Ижевск»

В мае правительство Удмуртии сообщало, что общий объем капитальных вложений в строительство объектов ОЭЗ в 2024–2029 годах составит чуть более 5,1 млрд руб. На 2026 год «Промпарку» предусмотрена субсидия в размере 1,2 млрд руб. на капитальные вложения, в том числе на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства и автодорог.