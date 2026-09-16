Минэкономики Удмуртии заключило 5 соглашений с резидентами будущей ОЭЗ «Ижевск»

Будущая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ижевск» в данный момент насчитывает пять резидентов, с которыми минэкономики Удмуртии заключило соответствующие соглашения. Такую цифру озвучили на рабочем совещании в Госсовете республики, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

По словам и. о. министра экономики республики Анны Слугиной, в результате реализации ОЭЗ в консолидированный бюджет региона до 2035 года поступит 4,5 млрд руб. В целом на сегодняшний день в Удмуртии реализуется 451 инвестпроект на общую сумму вложений в размере 40 млрд руб.

Напомним, впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии. В марте 2026 года соответствующую заявку подали в федеральное ведомство.

В 2026 году ожидается завершение ввода в эксплуатацию всех видов инфраструктуры, газ был подведен в октябре 2025 года. Участки уже размежеваны. Инвесторам они будут предоставлены в аренду для строительства корпусов. Объектом управляет компания «Промпарк».

На территории будущей ОЭЗ среди прочего разместятся комбинат по обработке рулонной стали и завод по созданию профилированного листа, производство сырья для окрашивания промышленных смесей, логоцентр со сборкой туристических автобусов и т. д. Часть соглашений подписана на ПМЭФ. На создание ОЭЗ направили более 15 млрд руб.