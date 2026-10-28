Саратовская прокуратура нашла 840 нарушений при исполнении нацпроектов
За год завели шесть уголовных дел
Прокуратура Саратовской области подвела промежуточные итоги надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов в 2026 году. С начала года надзор зафиксировал свыше 840 нарушений, сообщила пресс-служба ведомства.
За год прокуратура подала 22 протеста, 26 исков в суд и более 380 представлений. Свыше 150 должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Также по материалам проверок силовики завели шесть уголовных дел.
Прокуратура пресекла хищение бюджетных средств при строительстве магистральных сетей водоснабжения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о госконтрактах на сумму более 320 млн рублей. Еще два уголовных дела касаются схем с подлогом документов. В первом случае фальсификации вскрылись при участии в закупках по нацпроекту «Молодежь и дети», во втором — при незаконном получении мер социальной поддержки по проекту «Семья». Отдельно прокуроры отчитались о борьбе с картельными сговорами: должностных лиц привлекли к административной ответственности за искусственное дробление единых сделок на взаимосвязанные контракты, чтобы избежать конкурентных процедур.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось завершить строительство и капремонт ряда социально значимых объектов. Медики получили программно-аппаратный комплекс для реабилитации и модульную женскую консультацию (нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья»), а также смогли восстановить работу оборудования для тромбэкстракции. Кроме того, прокуроры принудили образовательные организации обеспечить безопасный доступ к госинформсистемам и интернету (нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»).
В 2025 году прокуратура сообщила статистику по аналогичным проверкам за 2019–2024 годы. За пять лет ведомство выдало порядка 6 тыс. представлений. Почти 1,2 тыс. руб. должностных лиц суды привлекли к дисциплинарной ответственности, 550 — к административной, возбуждено 54 уголовных дела. Большое количество нарушений фиксирует и Счетная палата региона — начиная от неверного составления проектно-сметной документации вплоть до оплаты невыполненных работ.