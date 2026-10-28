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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Средняя Волга

Саратовская прокуратура нашла 840 нарушений при исполнении нацпроектов

За год завели шесть уголовных дел
Прокуратура Саратовской области подвела промежуточные итоги надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов в 2026 году. С начала года надзор зафиксировал свыше 840 нарушений, сообщила пресс-служба ведомства.

прокуратура Саратовской области

За год прокуратура подала 22 протеста, 26 исков в суд и более 380 представлений. Свыше 150 должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Также по материалам проверок силовики завели шесть уголовных дел.
Прокуратура пресекла хищение бюджетных средств при строительстве магистральных сетей водоснабжения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о госконтрактах на сумму более 320 млн рублей. Еще два уголовных дела касаются схем с подлогом документов. В первом случае фальсификации вскрылись при участии в закупках по нацпроекту «Молодежь и дети», во втором — при незаконном получении мер социальной поддержки по проекту «Семья». Отдельно прокуроры отчитались о борьбе с картельными сговорами: должностных лиц привлекли к административной ответственности за искусственное дробление единых сделок на взаимосвязанные контракты, чтобы избежать конкурентных процедур.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось завершить строительство и капремонт ряда социально значимых объектов. Медики получили программно-аппаратный комплекс для реабилитации и модульную женскую консультацию (нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья»), а также смогли восстановить работу оборудования для тромбэкстракции. Кроме того, прокуроры принудили образовательные организации обеспечить безопасный доступ к госинформсистемам и интернету (нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»).
В 2025 году прокуратура сообщила статистику по аналогичным проверкам за 2019–2024 годы. За пять лет ведомство выдало порядка 6 тыс. представлений. Почти 1,2 тыс. руб. должностных лиц суды привлекли к дисциплинарной ответственности, 550 — к административной, возбуждено 54 уголовных дела. Большое количество нарушений фиксирует и Счетная палата региона — начиная от неверного составления проектно-сметной документации вплоть до оплаты невыполненных работ.
Дарья Васенина