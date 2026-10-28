Саратовская прокуратура нашла 840 нарушений при исполнении нацпроектов

Прокуратура пресекла хищение бюджетных средств при строительстве магистральных сетей водоснабжения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о госконтрактах на сумму более 320 млн рублей. Еще два уголовных дела касаются схем с подлогом документов. В первом случае фальсификации вскрылись при участии в закупках по нацпроекту «Молодежь и дети», во втором — при незаконном получении мер социальной поддержки по проекту «Семья». Отдельно прокуроры отчитались о борьбе с картельными сговорами: должностных лиц привлекли к административной ответственности за искусственное дробление единых сделок на взаимосвязанные контракты, чтобы избежать конкурентных процедур.