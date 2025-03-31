Банальное хищение средств

Саратовские депутаты заслушали отчет о нарушениях при реализации нацпроектов и госпрограмм в регионе. По данным прокуратуры, с 2019 по 2024 годы в связи с реализацией в Саратовской области национальных проектов и госпрограмм вынесены представления почти по 6 тысячам, почти 1200 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 550 — к административной, возбуждено 54 уголовных дела по материалам прокурорских проверок. Большое количество нарушений фиксирует и Счетная палата региона — начиная от неверного составления проектно-сметной документации вплоть до оплаты невыполненных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пять лет в Саратовской области возбуждено 54 уголовных дела из-за реализации национальных проектов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ За пять лет в Саратовской области возбуждено 54 уголовных дела из-за реализации национальных проектов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Национальные проекты и государственные программы создали в Саратовской области дополнительные возможности, однако местная исполнительная власть на протяжении не менее пяти лет допускает нарушения при реализации. Об этом на заседании профильной комиссии в Саратовской областной думе рассказал заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Иван Гусев.

«По подсчетам региональной прокуратуры, совокупное финансирование национальных проектов за обсуждаемый период превысил 170 млрд руб., — сообщил господин Гусев. — Не обозначая конкретно денежный объем финансовых нарушений, скажу, что всего за 5 лет прокурорами выявлено порядка 6 тыс. нарушений по внесенным представлениям, привлечено к дисциплинарной ответственности практически 1,2 тыс. должностных лиц, к административной ответственности — 550, по материалам прокурорских проверок возбуждено 54 уголовных дела».

По искам прокуратуры в бюджеты различных уровней взыскано порядка 12,7 млн руб.

По данным ведомства, наиболее существенные нарушения допускались комитетом по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области и подведомственным ему государственным учреждением «Управление капитального строительства».

«Работа этих органов на протяжении пяти лет постоянно сопровождалась юридическими скандалами, а изобретаемые так называемые «государственные» схемы заканчивались уголовными делами»,— рассказал прокурор и привел конкретные примеры.

Так, с 2021 по 2023 год в регионе при содействии этих ведомств работало АО «Предприятие уголовно-исправительной системы Управление строительства № 3 ФСИН» (ПУИС УС3 ФСИН России), которое, не являясь учреждением уголовно-исполнительной системы, получало многомиллионные государственные контракты на объектах спорта (стадион «Локомотив»), здравоохранения (Красноармейская больница).

После получения государственных контрактов ПУИС УС3 передавал их в субподряд. Все это происходило без торгов, выяснили проверяющие.

Ущерб бюджету, по оценкам следователей, превысил 80 млн руб. Руководящий состав комитета по реализации инвестиционных проектов и «Управление капитального строительства» в настоящий момент подследственные и подсудимые, сообщил прокурор.

«Регион же, по всей видимости, может не рассчитывать на исполнение гарантийных обязательств уфимцами, так как организация ПУИС в банкротстве, — резюмировал прокурор. — Отмечу, что созданная региональной властью схема использовалась и чиновниками муниципального уровня: с этой же уфимской организацией заключались контракты администрации Саратова на благоустройство новой набережной». В отношении муниципальных служащих также возбуждено уголовное дело.

В 2023-24 годах в Саратове начали «активно манипулировать авансами», чтобы обеспечить предсказуемость подрядчика по итогам торгов на строительство социальных объектов. В частности, на первоначальном этапе размер аванса устанавливался на уровне от 1 до 5%. Затем, после заключения контракта, увеличивался до 30-50%. В результате организации, не знающие о возможности в дальнейшем увеличивать аванс, не заходили на аукционы. В качестве примера прокурор привел контракты на строительство больниц в Новоузенске и Красном Куте. Заявки участников, которые предложили сделать работы дешевле, отклонялись и, как показали проверки органов контроля в сфере закупок, незаконно.

С использованием такого механизма заключены практически все контракты последних двух лет.

Последствия этого — отсутствие конкурентной борьбы на торгах и невозможность снижения цены. После того, как Комитету по реализации инвестиционных проектов и Управлению капитального строительства на совещании в прокуратуре области и в представлениях было указано на необходимость взвешенного подхода к определению размера аванса, на торги стали заявляться по 5-6 участников, а экономия по итогам двух месяцев этого года составила практически 48 млн руб.

Далее прокурор рассказал, что при строительстве соцобъектов наблюдается банальное хищение средств. Уголовные дела возбуждены в отношении подрядчика, занимающегося реконструкцией женской консультации в Красноармейске, благоустройством общественных территорий в городе Шиханы.

«За последние 5 лет правоохранительными органами выявлено 21 коррупционное преступление при реализации национальных проектов, 4 из них — по материалам прокурорских проверок»,— сообщил господин Гусев.

Председатель Счетной палаты Дмитрий Лаврушин среди нарушений при реализации нацпроектов и госпрограмм в Саратовской области назвал низкий процент текущего исполнения отдельных показателей национальных проектов, низкий уровень текущего исполнения расходов по объектам капитального строительства, реконструкции.

Это объясняется следующими причинами: нарушение подрядчиками сроков исполнения мероприятий по контрактам, отсутствие актов выполненных работ, необходимость корректировки проектно-сметной документации, неоплатой в связи с претензиями к качеству выполненных работ. Также выявлялись несогласованность отчетных данных, указанных органами исполнительной власти в ГИС «Электронный бюджет».

Результаты мониторинга с выводами и замечаниями направлялись в правительство области.

При реализации нацпроектов в регионе фиксировались нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок, недостатки в проектно-сметной документации, нарушение условий использования межбюджетных трансфертов, нарушения при обосновании и определении начальной максимальной цены контракта. Также имело место несоблюдение обязательных требований о централизации закупок, дробление закупок, принятие оплаты невыполненных или частично выполненных работ и услуг, ненадлежащим образом проведенный строительный контроль, неприменение мер ответственности к подрядчикам за нарушение условий контрактов, а также неиспользование по назначению приобретенного имущества.

«Материалы 70 проверок направлены в правоохранительные органы,— сообщил господин Лаврушин.— Было возбуждено 15 уголовных дел, привлечено к уголовно ответственности 6 человек, к административной — 69 человек».

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов поблагодарил прокуратуру и Счетную палату за контроль и пожелал депутатам учесть недостатки.

Татьяна Смирнова