«Роналду в раздевалке нет равных»

Скандалы вокруг Криштиану Роналду в последнее время стали делом привычным, но история с отъездом из сборной, после того как тренер португальцев Жорже Жезуш отправил звезду разминаться, а потом не выпустил на поле, казалось, завершила карьеру Кри Ро в этой команде. Ведь после этого даже седьмой номер бессменного капитана передали другому игроку, Рафаэлу Леао. Да, потом Криштиану говорил, что готов приезжать в сборную, но то, что тренер включит его в состав, казалось маловероятным развитием событий. И все же Жезуш наступил на горло собственной песне. И не просто так, считает футбольный эксперт Игорь Шалимов, который сам был звездным игроком: