«Роналду в раздевалке нет равных»
Владимир Осипов — о возвращении звездного форварда в сборную Португалии
Криштиану Роналду включили в расширенный состав сборной Португалии. Речь о заявке на матчи Лиги наций, которые команда проведет в ноябре с Данией и Уэльсом. Зачем тренерский штаб возвращает звездного игрока после его скандального отъезда из национальной команды, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
0:00
0:00
Скандалы вокруг Криштиану Роналду в последнее время стали делом привычным, но история с отъездом из сборной, после того как тренер португальцев Жорже Жезуш отправил звезду разминаться, а потом не выпустил на поле, казалось, завершила карьеру Кри Ро в этой команде. Ведь после этого даже седьмой номер бессменного капитана передали другому игроку, Рафаэлу Леао. Да, потом Криштиану говорил, что готов приезжать в сборную, но то, что тренер включит его в состав, казалось маловероятным развитием событий. И все же Жезуш наступил на горло собственной песне. И не просто так, считает футбольный эксперт Игорь Шалимов, который сам был звездным игроком:
«Я на стороне Роналду, хотя, конечно, решает тренер. Но таких тренеров в Португалии десятки, не будет Жезуша, а он останется всегда. Ему надо как-то организоваться и красиво уйти, чтобы он за сборную забил тысячный гол, с пенальти где-нибудь, и вместе с прощальным матчем закончить. Ты представляешь, как он себя чувствовал, как придурок просто, когда разминался, что-то тянулся. Смотрит на лавку, а ему оттуда: давай, давай, еще поразминайся. Ну, это вообще катастрофа».
Похоже, руководство португальского футбола посмотрело на ситуацию под тем же углом и решило не разрывать отношения с легендарным футболистом. Даже в ущерб результатам. Все-таки Лигой наций Португалия вполне может пожертвовать ради такой звезды. Но скорее всего в ближайшее время капризному нападающему придется завершить карьеру, как бы он ни шутил, что это произойдет лет через десять, считает футбольный эксперт Владимир Константинов:
«В 41 год играть в футбол на таком уровне непросто, при том что португальская сборная очевидно прогрессирует. Она выступает здорово, возможно, даже без Роналду играет лучше. Я предполагаю, что в течение года он точно попрощается с футболом, поскольку ему просто физически тяжело играть на пятом десятке с ребятами, которые годятся ему в сыновья».
Болельщики сборной Португалии вряд ли оценят возвращение Роналду. Отношение к нему на родине, как бы это помягче, неоднозначное. Все видят, что на поле он уже не тот, а одеяло на себя продолжает тянуть, как раньше. Впрочем, если с нападающим получится договориться, что он будет выходить на замену, пользы точно будет больше. А вот в раздевалке Роналду вообще нет равных, считает футбольный эксперт Сергей Игнашевич:
«Все, что он делает — это просто наглядное пособие. Как он себя ведет в раздевалке перед игрой, какую он речь произносит, ничего не добавишь. И я на месте Жезуша так же стоял бы в сторонке и не лез бы ни в коем случае, смотрел бы, потому что он все правильно и по делу говорит».
К тому же теперь к сборной Португалии точно будет повышенное внимание. Если, конечно, Роналду попадет в итоговую заявку. Все-таки пока он только в расширенном списке. Но так или иначе вопрос, как скандальная возрастная звезда в очередной раз будет доказывать всему миру, что нужна команде, наверняка волнует даже тех, кто недолюбливает Роналду. Поэтому кто бы что ни говорил, а Криштиану, даже если его ненавидят, все равно аттракцион, публика, касса.