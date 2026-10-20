А ты не жди меня, хорошая…

На деле Жоржи Жезуш заявил, что «у тренера есть принципы, которые не подлежат обсуждению». «Я тренер. Я сказал игроку, что он не будет играть. Если он мне понадобится на 30 минут, он сыграет. Если нет — не сыграет. И ни один игрок, ни один президент меня не переубедит»,— добавил он. Саму ситуацию наставник охарактеризовал как «недопонимание» и заключил, что не видит в произошедшем большой проблемы. Публикацию Роналду Жезуш прокомментировал лаконично: «Прочитал. А теперь буду работать и думать о сборной. Больше сказать нечего».