А ты не жди меня, хорошая…
Криштиану Роналду не хочет возвращаться в сборную Португалии
Новыми подробностями оброс скандал, в центре которого три недели назад оказался Криштиану Роналду, самовольно покинувший тренировочный лагерь сборной Португалии. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», получивший за свой демарш чрезвычайно мягкое — по сути, символическое — наказание от федерации футбола страны, теперь, по всей видимости, не желает возвращаться в национальную команду. По информации CNN Portugal, 41-летний футболист «чувствует себя преданным» и «твердо убежден, что правда на его стороне». В свою очередь, президент федерации Педру Пруэнса изо всех сил старается переубедить звезду.
О том, что Криштиану Роналду «предпочитает быть не вызванным» на ближайшие матчи сборной Португалии, сообщил телеканал CNN Portugal. По его данным, Роналду разочаровался в руководстве федерации футбола страны. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» считает, что с ним «обошлись несправедливо», «чувствует себя преданным» и «твердо убежден, что правда на его стороне», хотя и «признает некоторые перегибы в своем поведении».
Противостояние Португальской федерации футбола (FPF) и Криштиану Роналду стало публичным в конце сентября. В последний день месяца 41-летний нападающий внезапно — в середине сбора — покинул расположение национальной команды. Так Роналду выразил недовольство тем, что произошло во время матча против норвежцев. Он мог бы стать для футболиста 235-м за сборную. Однако капитан остался на скамейке, а во втором тайме долго разминался у боковой линии, но так и не вышел на замену.
От отсутствия Криштиану Роналду, который в последнее время не приносит национальной команде большой пользы, португальцы не пострадали и выиграли оставшиеся матчи сбора.
Его они завершили с идеальным результатом — четырьмя победами в четырех матчах Лиги наций. А вскоре руководитель FPF Педру Пруэнса и главный тренер команды Жоржи Жезуш вернулись к интересовавшей всех куда больше футбола теме. Они были настроены миролюбиво и выразили готовность к переговорам со звездой.
Очередным проявлением исключительно нежного отношения португальских футбольных властей к легенде стали санкции, которые FPF вынесла в понедельник, 19 октября. За свой демарш Криштиану Роналду получил отстранение от сборной на 30 дней — минимально возможный, согласно регламенту, срок. Более того, отсчитывать его следовало со дня нарушения, с 30 сентября. Это означало, что о реальном отстранении Роналду речи не шло (ближайшие матчи национальная команда Португалии проведет 14 и 17 ноября против датчан и валлийцев соответственно). Кроме того, FPF оштрафовала беглеца на €255 — сумму не просто символическую, а показательно ничтожную, учитывая доходы игрока (в саудовском «Ан-Наср» Роналду зарабатывает около €4 млн в неделю).
В медиа столь мягкое наказание мгновенно превратилось в предмет насмешек.
Отдельным объектом шуток стала вот какая деталь: в 29-страничном решении FPF говорится, что Криштиану Роналду просил учесть в качестве смягчающего обстоятельства свои спортивные заслуги и представил «копию резюме». Дисциплинарный комитет «вклад в развитие футбола» учел, как и «проявленное раскаяние».
Реакция Роналду, о которой сообщил CNN Portugal, стала своего рода неожиданностью, поскольку футболист ранее призывал к расследованию против себя. В опубликованном через несколько дней после отбытия из тренировочного лагеря обращении к соотечественникам он принес извинения и согласился с тем, что «последствия» его поступка «должны быть оценены» FPF, а его статус капитана «является отягчающим обстоятельством». «Такое отношение не может не иметь последствий. Любой, кто играет в футбол, должен знать, что правила одинаковы для всех»,— продолжал он.
Впрочем, были в этом письме и другие строки. Так, Криштиану Роналду настаивал, что Жоржи Жезуш дважды «нарушил данное ему слово». Сначала не сдержал обещание выпустить звездного форварда на 30 минут в матче против сборной Норвегии. Затем не произнес якобы согласованные с футболистом тезисы.
Главный тренер должен был отметить «положительное влияние» Роналду на окружающих, его «образцовое поведение» и «профессионализм»; признать, что «допустил ошибку, отправив разминаться игрока уровня Пеле и Диего Марадоны, а затем не выпустив его на поле»; подчеркнуть «очень сильное» желание и дальше работать с Роналду в национальной команде.
На деле Жоржи Жезуш заявил, что «у тренера есть принципы, которые не подлежат обсуждению». «Я тренер. Я сказал игроку, что он не будет играть. Если он мне понадобится на 30 минут, он сыграет. Если нет — не сыграет. И ни один игрок, ни один президент меня не переубедит»,— добавил он. Саму ситуацию наставник охарактеризовал как «недопонимание» и заключил, что не видит в произошедшем большой проблемы. Публикацию Роналду Жезуш прокомментировал лаконично: «Прочитал. А теперь буду работать и думать о сборной. Больше сказать нечего».
Так или иначе, сериал, видимо, по-прежнему далек от развязки. Как пишет CNN Portugal, глава FPF Педру Пруэнса «каждый день» пытается выйти с Криштиану Роналду на связь.