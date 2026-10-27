Электросамокатчик погиб из-за атаки БПЛА в Белгородской области
В селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области беспилотник атаковал мирного жителя на электросамокате. Он скончался на месте от полученных ранений. Об этом сообщил оперштаб региона.
В селе Городище Корочанского округа при детонации беспилотника еще один мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения бедра, ягодичной области и стопы. В тяжелом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу.
За минувшие сутки ВСУ 134 раза атаковали Белгородскую область. В городе Шебекино из-за удара дрона по автомобилю погибла мирная жительница. Также в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах семь человек получили ранения.