Фасад дома и авто повреждены в Воронеже в результате атаки БПЛА

Ночью в небе над Воронежем и районами области были обнаружены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в городе повреждены фасад частного дома и легковой автомобиль. Об этом 28 октября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.