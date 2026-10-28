Фасад дома и авто повреждены в Воронеже в результате атаки БПЛА
Ночью в небе над Воронежем и районами области были обнаружены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в городе повреждены фасад частного дома и легковой автомобиль. Об этом 28 октября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 21:49. Воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сработала в областном центре в 22:37. Также ночью дважды объявлялась ракетная опасность.
Всего за ночь, по информации Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что студенты нескольких воронежских вузов и колледжей обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной из-за якобы необоснованного сохранения очного формата занятий во время атак БПЛА. Они рассказали об опасениях за свою безопасность по дороге на пары и во время них. Сообщения появились на фоне массированной атаки на Воронежскую область 26 октября.