Госдума рассмотрит проект закона о регистрации разыскиваемых через Интерпол авто
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий МВД определять «особенности» регистрации автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Проект подготовило МВД в феврале 2026 года. Документ позволит регистрировать транспортные средства, объявленные в розыск по инициативе полиции из недружественных стран. Особенности регистрации определит МВД, но сначала эти полномочие нужно закрепить в федеральном законе.
Сейчас, если выясняется, что уже ввезенный в РФ автомобиль находится в розыске, зарегистрировать его невозможно. Причины попадания машины в базу данных выяснить чаще всего не удается — на запросы МВД зарубежные государства отвечают редко. Законопроект, решающий эту проблему, разработан по поручению Владимира Путина.
С 2022 года по настоящее время, по данным МВД, правоохранительными органами на территории субъектов РФ было обнаружено 1,5 тыс. транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.
Выступавший на комитете замглавы МВД Игорь Зубов дал понять, что речь идет о временной мере, чтобы автомобили «не пылились» и на них можно было ездить. При перепродаже таких авто в документах будут ставить отметки, чтобы покупали были в курсе «особенностей» конкретных транспортных средств.