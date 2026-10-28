Госдума рассмотрит проект закона о регистрации разыскиваемых через Интерпол авто

Выступавший на комитете замглавы МВД Игорь Зубов дал понять, что речь идет о временной мере, чтобы автомобили «не пылились» и на них можно было ездить. При перепродаже таких авто в документах будут ставить отметки, чтобы покупали были в курсе «особенностей» конкретных транспортных средств.