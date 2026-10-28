НСФР раскритиковал пакет мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0»
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры и Банк России письмо с предложениями банков, касающимися третьего пакета законов, направленных на борьбу с мошенничеством,— «Антифрод 3.0» (с ним ознакомился “Ъ”). Прежде всего, банкиров беспокоят планы законодательно определить исчерпывающий перечень ситуаций, при которых гражданин сможет дать согласие на обработку персональных данных. По мнению главы НСФР Андрея Емелина, это положение будет препятствовать оценке рисков, доработке предложений банков под клиентов и выводу на рынок новых финансовых продуктов. Поэтому предлагается противоположное решение — «исчерпывающе описать ситуации, в которых нельзя обрабатывать персональные данные, а во всех остальных разрешить гражданину самому решать, давать ли согласие на такую обработку», говорит господин Емелин.
Другой серьезной проблемой для банков может стать запрет на использование агрегаторов для обеспечения СМС-оповещений клиентов банков. Законопроект предполагает обязать банки заключать напрямую договоры с каждым оператором связи либо доплачивать своему оператору за агрегацию. В НСФР предлагают, сохранив агрегаторов, ужесточить их регулирование, чтобы снизить риск нарушения нормативных требований.
Также законопроект выделяет Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) как единственный вариант удаленной упрощенной идентификации при оформлении карт. Однако резкое возрастание нагрузки в пиковые периоды может ее сделать недоступной, поэтому НСФР предлагает найти более аккуратное решение. Предлагается ввести дополнительные процедуры, снижающие риск злоупотреблений, в частности «использование банковских и операторских ID, проверку ИНН и СНИЛС, проверку физического обладания устройством и другие», считает Андрей Емелин.