НСФР раскритиковал пакет мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0»

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры и Банк России письмо с предложениями банков, касающимися третьего пакета законов, направленных на борьбу с мошенничеством,— «Антифрод 3.0» (с ним ознакомился “Ъ”). Прежде всего, банкиров беспокоят планы законодательно определить исчерпывающий перечень ситуаций, при которых гражданин сможет дать согласие на обработку персональных данных. По мнению главы НСФР Андрея Емелина, это положение будет препятствовать оценке рисков, доработке предложений банков под клиентов и выводу на рынок новых финансовых продуктов. Поэтому предлагается противоположное решение — «исчерпывающе описать ситуации, в которых нельзя обрабатывать персональные данные, а во всех остальных разрешить гражданину самому решать, давать ли согласие на такую обработку», говорит господин Емелин.