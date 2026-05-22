Менее 1% ассортимента «Эксмо» сняли с продажи из-за законов о пропаганде наркотиков

Издательство «Эксмо» сообщило “Ъ”, что запрет продаж из-за законов о пропаганде наркотиков и ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) коснулся менее 1% ассортимента. С продажи было снято 1080 наименований общим тиражом 660 700 экземпляров. Изменениям подверглись более 3 тыс. наименований.

Всего с 1993 года в «Эксмо» вышло порядка 2,8 млрд экземпляров книг и 504 тыс. наименований, уточнил представитель издательства. Всего было осуществлено более 45 тыс. внутренних ИИ-экспертиз, 5 тыс. внутренних экспертиз. При этом около 400 изданий прикладной литературы и 130 наименований художественной были отправлены на внешнюю экспертизу.

Книжный сервис «Литрес» рассказал “Ъ”, что из-за закона о пропаганде наркотиков было снято с продаж 1,8 тыс. книг, промаркировано около 20 тыс. книг. «Это и по обращениям правообладателей — авторов и издательств,— и по результатам наших проверок»,— добавили там.

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к УК РФ о запрете пропаганды наркотиков в интернете. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб., максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, кино, рекламе и СМИ вступил в силу 5 декабря 2022 года. За его нарушения физлицам грозит штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. Среди прочего Роскомнадзор считает пропагандой попытки вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствовать изменению негативного отношения на положительное. Первое административное дело по новому закону было возбуждено в отношении издательства Popcorn Books (входило в периметр холдинга «Эксмо-АСТ») из-за продаж книги «Лето в пионерском галстуке». В январе 2026 года издательство прекратило свою деятельность.

Мария Барановская