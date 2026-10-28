Пивоваренной компании «Балтика» угрожают иском о банкротстве
Как следует из сообщения на Федресурсе от 27 октября 2026 года, ООО «Волжский магистральный коллектор» (ВМК) намерено обратиться в суд с заявлением о несостоятельности пивоваренной компании «Балтика». Задолженность «Балтики» перед компанией составила около 94,19 млн руб.
В «Балтике» заявили “Ъ”, что у компании не было и нет признаков финансовой несостоятельности. Действия ВМК там расценивают как намеренный шаг с целью повлиять на судебное решение накануне назначенного заседания Арбитражного суда. С «Волжским магистральным коллектором» “Ъ” связаться не удалось.
Спор между компаниями тянется с 2020 года. Только 26 октября 2026 года ВМК направил к «Балтике» четыре иска, суть которых не раскрывается. Еще один иск с требованием взыскать 888,5 тыс. руб. направлен 15 октября. В картотеке арбитражных дел фигурирует более десяти дел между компаниями. Из одного из них следует, что в июне 2020 года ВМК обнаружил в пруде-накопителе трубу, по которой с июня 2018 года по июль 2020 года «велся бездоговорной сброс стоков». Обследование установило, что трубопровод без других врезок ведет на территорию филиала «Балтика-Самара».