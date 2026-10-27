Школу Чертковых XIX века выставят на торги в Воронежской области
В четвертом квартале 2026 года на торги планируют выставить объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Школа, построенная Чертковыми» в селе Лизиновка Россошанского района на улице Ленина, 159. Здание построили в 1875 году. Памятник площадью 223,2 кв. м находится в муниципальной собственности и расположен на земельном участке на 778 кв. м. Информация об этом появилась на портале «Наследие.дом.РФ».
Техническое состояние ОКН оценивается как неудовлетворительное. Специалисты выявили многочисленные сквозные трещины в несущих стенах, разрушение кирпичной кладки цоколя, частичное отсутствие кровли и межэтажных перекрытий. Также в здании утрачены инженерные коммуникации, отсутствует остекление оконных проемов, повреждены дверные и оконные коробки.
После торгов инвестору предстоит разработать проектную документацию и провести работы по сохранению памятника. Конкретные условия реализации объекта определит его собственник — муниципалитет. Кадастровая стоимость школы составляет 1,8 млн, участка под ней — 30,2 тыс. руб.
Школу построили для размещения двуклассного народного мужского училища. Строительство организовал владелец усадьбы Григорий Чертков. До 1917 года учреждение в основном содержалось на средства семьи Чертковых. Особую роль в деятельности Лизиновского училища играл сын владельца усадьбы Владимир Чертков — близкий друг писателя Льва Толстого, состоявший с ним в переписке.
В июле управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области утвердило новое охранное обязательство для собственника памятника. Документ запрещает проводить работы, способные изменить предмет охраны или ухудшить состояние здания, и обязывает владельца поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
На прошлой неделе стало известно, что в Чаплыгине Липецкой области на торги выставили дом, где в 1869–1871 годах жил физик и математик Сергей Чаплыгин. Начальная цена объекта культурного наследия федерального значения составляет 3,1 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 30 ноября, итоги подведут 4 декабря.