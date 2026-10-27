Школу Чертковых XIX века выставят на торги в Воронежской области

В четвертом квартале 2026 года на торги планируют выставить объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Школа, построенная Чертковыми» в селе Лизиновка Россошанского района на улице Ленина, 159. Здание построили в 1875 году. Памятник площадью 223,2 кв. м находится в муниципальной собственности и расположен на земельном участке на 778 кв. м. Информация об этом появилась на портале «Наследие.дом.РФ».