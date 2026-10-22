Дом математика Сергея Чаплыгина в Липецкой области продают с торгов за 3 млн

Здание пострадало от времени и пожаров: в нем утрачены перекрытия второго этажа, полы, внутренние лестницы и инженерные коммуникации. В 2022 году по линии Министерства культуры здесь провели консервационные работы — укрепили кладку и установили временную кровлю. При этом памятник по-прежнему нуждается в капитальном восстановлении. В предмет охраны включены архитектурные детали фасадов, своды и въездные ворота.