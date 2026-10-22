Дом математика Сергея Чаплыгина в Липецкой области продают с торгов за 3 млн
В Липецкой области в городе Чаплыгине на конкурс выставили дом, в котором в 1869–1871 годах жил математик и физик Сергей Чаплыгин. Начальная цена объекта культурного наследия федерального значения — 3,1 млн руб. Информация о продаже размещена на портале ГИС «Торги».
Трехэтажное здание (один этаж — подземный) общей площадью 398 кв. м находится на улице Свердлова, 4. Его предлагают инвестору в неудовлетворительном техническом состоянии. Новый собственник должен до 30 декабря 2029 года подготовить проектную документацию и выполнить полный комплекс работ по сохранению памятника.
Дом расположен на участке площадью 1,5 тыс. кв. м, который находится в федеральной собственности. На этой же территории расположен частный учебный корпус.
Здание пострадало от времени и пожаров: в нем утрачены перекрытия второго этажа, полы, внутренние лестницы и инженерные коммуникации. В 2022 году по линии Министерства культуры здесь провели консервационные работы — укрепили кладку и установили временную кровлю. При этом памятник по-прежнему нуждается в капитальном восстановлении. В предмет охраны включены архитектурные детали фасадов, своды и въездные ворота.
Новый владелец должен будет поддерживать объект в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии и ежегодно отчитываться перед профильным региональным управлением.
Математик и физик Сергей Чаплыгин родился в 1869 году в Раненбурге — ныне Чаплыгине Липецкой области. В этом доме он провел свои ранние детские годы. Статус объекта культурного наследия федерального значения здание получило в 1974 году. Позднее в честь ученого переименовали и его родной город.
Размер задатка составляет почти 624 тыс. руб. Шаг конкурса — 32 тыс. руб. Заявки на торги принимаются до 30 ноября, итоги подведут 4 декабря.
Ранее «Российский аукционный дом» признал несостоявшимися торги по продаже ОКН регионального значения, «Дома купца Лебедева», в Данкове Липецкой области. Причиной стало отсутствие заявок.