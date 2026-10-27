Потребители переплатили за топливо полтриллиона долларов из-за закрытия Ормуза

Нарушение судоходства в Ормузском проливе, через который до войны проходили объемы нефти и нефтепродуктов, эквивалентные пятой части мирового потребления, а также удары по ближневосточным НПЗ, по данным CREA, привели в итоге к подорожанию дизеля в среднем по миру примерно на треть, до $1,55 за литр, а бензина — более чем на 20%, до $1,3 за литр.