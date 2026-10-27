Потребители переплатили за топливо полтриллиона долларов из-за закрытия Ормуза
Подорожание бензина и дизельного топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке обошлось потребителям 169 проанализированных стран в дополнительные $468 млрд (по $60 на каждого жителя) подсчитали аналитики CREA. Больше всех переплатить пришлось потребителям в США — $160 млрд или $471 на душу населения. В более выгодном положении оказались страны, активно переходившие в последние годы на электромобили,— размеры их «переплаты за кризис» оказались существенно ниже.
Нарушение судоходства в Ормузском проливе, через который до войны проходили объемы нефти и нефтепродуктов, эквивалентные пятой части мирового потребления, а также удары по ближневосточным НПЗ, по данным CREA, привели в итоге к подорожанию дизеля в среднем по миру примерно на треть, до $1,55 за литр, а бензина — более чем на 20%, до $1,3 за литр.
Из-за этого, по подсчетам аналитиков, наибольшие дополнительные расходы из-за подорожания топлива пришлись на США — $160 млрд, в пересчете на одного жителя переплата составила $471. Также «в пятерке» — Канада ($422), Австралия ($386), Новая Зеландия ($342) и Бельгия ($330). По РФ данных у центра нет.