Путин поручил изменить выдачу поисковиков по запросам об абортах
По итогам майского заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2026 года представить предложения об изменении поисковой выдачи по запросам об абортах. «Представить предложения по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности»,— сказано в документе.
С идеей изменить поисковую выдачу по запросам об абортах ранее выступила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что в первую очередь пользователю нужно показывать информацию о центрах помощи семье и женщинам в трудной жизненной ситуации, а уже затем — сайты клиник. Госпожа Матвиенко попросила ИТ-компании поддержать идею, потому что «каждая спасенная детская жизнь — уже победа». В то же время глава Совфеда подчеркнула, что речь не идет о запрете абортов — окончательное решение должно оставаться за женщиной.
Сейчас до конца непонятно, как именно будет устроен механизм приоритетной выдачи такой информации в поисковиках и какие конкретно ресурсы отберут для показа. В Минцифры, Минздраве, «Яндексе» пояснений не предоставили.
Основатель сервиса «Пиксель Тулс» Дмитрий Севальнев поясняет, что технически приоритетная индексация возможна. Поисковые системы, напоминает он, уже умеют приоритетно обходить и индексировать страницы, которые считают важными, и ничто не мешает добавить в очередность индексации наличие сайта в отдельном справочнике, хотя это и потребует «дополнительной работы инженеров» и создания нормативных актов. «Необходимо определить само понятие "поисковая система" — возможно, речь не только о "Яндексе", но и о встроенных в нейросети системах,— а также четко задать либо список ресурсов, либо критерии, что считается таким ресурсом. Сейчас из поручения это непонятно,— комментирует господин Севальнев.— Приоритетными обычно считаются ресурсы с повышенным доверием и частым обновлением ценной информации: СМИ, соцсети, UGC-платформы, которые могут добавлять страницы в индекс за минуты или секунды».