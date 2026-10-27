Путин поручил изменить выдачу поисковиков по запросам об абортах

Основатель сервиса «Пиксель Тулс» Дмитрий Севальнев поясняет, что технически приоритетная индексация возможна. Поисковые системы, напоминает он, уже умеют приоритетно обходить и индексировать страницы, которые считают важными, и ничто не мешает добавить в очередность индексации наличие сайта в отдельном справочнике, хотя это и потребует «дополнительной работы инженеров» и создания нормативных актов. «Необходимо определить само понятие "поисковая система" — возможно, речь не только о "Яндексе", но и о встроенных в нейросети системах,— а также четко задать либо список ресурсов, либо критерии, что считается таким ресурсом. Сейчас из поручения это непонятно,— комментирует господин Севальнев.— Приоритетными обычно считаются ресурсы с повышенным доверием и частым обновлением ценной информации: СМИ, соцсети, UGC-платформы, которые могут добавлять страницы в индекс за минуты или секунды».