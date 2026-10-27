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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
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Верховный суд на 30% обновил состав своего научно-консультативного совета

Верховный суд (ВС) обновил состав своего научно-консультативного совета, а также оптимизировал структуру совещательного органа. В новый состав вошли 104 ученых — это те, кто будет помогать судьям готовить руководящие разъяснения по принципиальным вопросам судебной практики.
Пленум ВС на заседании 27 октября внес изменения в положение о научно-консультативном совете при ВС, а также утвердил его новый состав: трехлетний срок полномочий предшествующего истекают в этом месяце, напомнил секретарь пленума Олег Зателепин.
Самые сильные изменения произошли в составе уголовно-правовой секции: из ее состава исключили пятерых человек, включая экс-судью Конституционного суда (КС) Тамару Морщакову, а включили — 14. В их числе ректор Российского государственного университета правосудия Ольга Тисен, гендиректор АНО «Белый интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко и судья КС в отставке Гадис Гаджиев. Всего в состав НКС теперь входят 112 человек, 104 из них — ученые.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кто судьям подскажет».